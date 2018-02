Il peso delle milizie nella campagna elettorale irachena

Giorgia : età - altezza e peso. La vita privata - il fidanzato e il figlio di una delle voci più belle della musica italiana degli ultimi anni : Anche quest’anno Giorgia salirà sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo, dove l’anno scorso fu una delle ospiti più applaudite. La cantante ha accettato l’invito di Claudio Baglioni. ”Vado a Sanremo. Non me lo aspettavo e per questo è ancora più gradito. Potevo mica dire di no? – ha detto la cantante – Sono molto onorata, non mi aspettavo di essere desiderata. Ovviamente attendo anche le ...

Spesometro - due mesi di tempo per inviare i dati delle fatture : C’è tempo fino al prossimo 6 aprile per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative...

Due coperte dal peso diverso : così Ikea offre una soluzione alle coppie che ogni notte fanno la "guerra delle coperte" : "6,5 milioni di britannici hanno difficoltà a dormire con il proprio partner". Ikea punta sull'ironia, perché l'annosa "guerra delle coperte" è un problema che prima o poi tutte le coppie si trovano ad affrontare. E propone una soluzione: se il tuo compagno di notte soffre di freddo mentre tu soffri per il caldo, non resta che scegliere due coperte dal peso differente.Elementare, no? Nel suo ultimo spot l'azienda svedese ...

Cina e India : il peso delle classi medie : Nel frattempo il pil cinese, anche mantenendosi prudenti e considerando una crescita annua del 6% , essa si è collocata in realtà nel 2017 al 6,9% e secondo il Fondo Monetario l'economia dovrebbe ...

Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico perché era a conoscenza degli esperimenti con gas di scarico sulle scimmie : Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico Thomas Steg perché ha ammesso di essere stato a conoscenza degli esperimenti in cui ad alcune scimmie venivano fatti respirare gas di scarico prodotti da motori diesel. Steg, che lavorava a Volkswagen The post Volkswagen ha sospeso il responsabile delle relazioni con il pubblico perché era a conoscenza degli esperimenti con gas di scarico sulle scimmie appeared first on Il ...

... 'Grazie per il vostro impegno' Le associazioni hanno lamentato il peso delle burocrazia e chiesto maggiore presenza alla politica : ... le associazioni hanno lamentato gli ostacoli posti dalla burocrazia all'impegno volontario e hanno chiesto a gran voce il sostegno della politica nelle sfide che affrontano quotidianamente ...

Il "volto dell'arme" e il peso delle parole : Il successo della politica monetaria è sempre di più un mix di fatti e parole. Ieri le parole della Banca centrale europea (Bce) hanno inviato un messaggio forte e chiaro: la politica monetaria non cambia, anche perché l'incertezza macroeconomica è

Spesometro 2018/ Invio delle fatture semplificato e proroga in arrivo : tutte le novità : Spesometro 2018, Invio delle fatture semplificato e proroga in arrivo: tutte le novità, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul provvedimento ufficializzato dall'Agenzia delle Entrate(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Spesometro - semplificato l’invio delle fatture e proroga in arrivo : È il risultato del tavolo istituito dal ministero dell'Economia e coordinato dal vice ministro Luigi Casero, dopo l'esame delle nuove norme relative all'invio dei dati delle fatture. La bozza del provvedimento sarà rilasciata oggi in consultazione pubblica così da condividere con professionisti del settore, intermediari fiscali e categorie eventuali proposte migliorative...

Liceo Tasso - molti sapevano delle denunce. I ragazzi : "Va sospeso" : Genitori e alunni, non tutti ma in molti, sapevano delle denunce. Da almeno un mesetto, ricordano, da quando cioè a scuola, un giorno, arrivarono i carabinieri: "Ci è sembrato strano, abbiamo chiesto, ...

A Natale siamo tutti più buoni (anche l'Agenzia delle Entrate) : sospeso invio delle cartelle sotto le feste : E' proprio vero allora che a Natale siamo tutti più buoni. Persino l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha deciso di sospendere l'invio delle cartelle durante le festività. Dal 23 dicembre al 7 gennaio ...

Ecco la dieta delle Feste : 10 cibi che aiutano a tenere sotto controllo il peso : Non sempre è facile declinare l'invito. Tanto meno allontanare con una mano il piatto pronto sulla tavola di Natale e delle Feste in genere. Soprattutto davanti a tutti, e davanti agli sguardi dei nostri cari. Così controllarsi nei giorni delle vacanze di Natale risulta essere spesso molto difficile. Non è detto però che la dieta non sia conciliabile con i giorni di festa. "Durante le Feste – avverte Serena ...

Smog Torino : sospeso il blocco delle auto diesel : Domani le auto diesel di classe superiore a Euro 2 potranno tornare a circolare a Torino: grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, il Comune ha deciso di annullare il livello arancio attivato ieri sulla base dei dati rilevati nei precedenti quattro giorni. La presenza di micropolveri nell’aria di Torino, secondo i dati validati da Arpa Piemonte, è scesa ieri sotto i valori limite indicati dall’Ue di 50 ...