' Il mio funerale a MasterChef di cattivo gusto'

Cracco contro Masterchef : 'Di cattivo gusto il mio funerale alla prima puntata' : 'Guardo ancora Masterchef . Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei 'figli'. Non potrei mai parlare male di loro'. Carlo Cracco parla del talent in onda ...

Carlo Cracco : “Nella prima puntata di Masterchef hanno inscenato il mio funerale - una cosa di cattivo gusto” : Carlo Cracco è ormai lontano dalla cucina di Masterchef, ma non nasconde di seguire ancora le vicende dello show culinario. “Guardo ancora Masterchef, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei ‘figli’. Non potrei mai parlare male di loro”. Sul numero di Spy, Cracco parla dei suoi progetti lontani dalla tv, infatti sta per aprire un ristorante da favola a Milano in Galleria. Ma ...

