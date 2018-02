Il Microsoft Store è sicuro ma non impenetrabile | un gruppo di hacker pirata il primo

Amazon Music approda sul Microsoft Store : A quanto pare anche Amazon comincia, seppur lentamente, ad abbracciare il Microsoft Store rilasciando pubblicamente la sua applicazione Amazon Music. Si tratta del classico programma win32 convertito in UWP tramite Project Centennial, per questo motivo, è scaricabile solo da Windows 10 e non da Xbox One e Windows 10 Mobile. Descrizione Stiamo cambiando il modo in cui trovi e ascolti la Musica che ami su Windows 10. • Scopri le playlist e radio ...

Il controller Xbox di Sea Of Thieves è ora preordinabile dal Microsoft Store : Il controller di Xbox One dedicato a Sea Of Thieves, il noto gioco esclusivo di Microsoft basato sui combattimenti tra pirati online, è adesso preordinabile dal Microsoft Store dopo essere stato presentato a dicembre. Si tratta di un controller molto speciale e unico nel suo genere. Possiede una particolare verniciatura viola traslucida, un teschio che si illumina al buio situato sulla parte centrale, una bussola che circonda la levetta sinistra ...

Surface Laptop in sconto sul Microsoft Store italiano per 4 giorni : Il Microsoft Store italiano vi consente adesso di acquistare il nuovissimo Surface Laptop ad un prezzo scontato e molto conveniente. L’offerta è valida dal 6 al 9 febbraio 2018 e riguarda, andando nello specifico, due configurazione del Laptop di casa Redmond: Quella con Intel Core i7, 512GB di storage e 16GB di RAM che viene venduta a soli 2.166,65 euro IVA inclusa invece di 2.549,00 Quella con Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di storage ...

Final Fantasy XV Windows Edition ora preordinabile dal Microsoft Store : Da oggi è Finalmente possibile preordinare Final Fantasy XV Windows Edition sul Microsoft Store, il famoso titolo di Square Enix si prepara a sbarcare su Windows 10 dopo PS4 e Xbox One. Descrizione Final Fantasy XV Windows Edition Include tutti i contenuti pubblicati con i vari aggiornamenti del gioco (la strada alternativa del capitolo 13, la versione fuoristrada per la Regalia, la possibilità di cambiare personaggio e altro ancora!). A questi ...

Microsoft Store si aggiorna : rimosso il Fluent Design dal menu hamburger : Durante la giornata di oggi, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato per tutti gli utenti Insider e non. La principale novità, è di nuovo la rimozione del Fluent Design dal menu hamburger. Changelog: Fluent Design ? rimosso completamente l’effetto blur del menu haburger su Windows 10 Mobile e i tablet di piccole dimensioni; Migliorata la sezione “La mia raccolta” ? ora è possibile vedere anche i Film ...

WhatsApp Desktop approda ufficialmente sul Microsoft Store : Finalmente, dopo svariati mesi di beta privata, WhatsApp Desktop è disponibile al download per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10. Come saprete non si tratta di una nuova UWP riprogettata da zero (anche perchè in questo modo sarebbe stata compatibile anche con Windows 10 Mobile) ma del classico programma win32 che si può scaricare da tempo sul sito ufficiale di WhatsApp portato sullo Store tramite Project ...

Windows Insider : partecipa al sondaggio e vinci un buono regalo da 1500$ da usare nel Microsoft Store : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha inviato una mail a tutti i partecipanti al Programma Windows Insider invitandoli a partecipare al sondaggio annuale. L’obbiettivo del sondaggio è migliorare il programma e partecipando è possibile vincere un buono regalo del valore di 1500 dollari da usare nel Microsoft Store. Contenuto della mail: Gentile partecipante al Programma Windows Insider, ci auguriamo che tu stia apprezzando il Programma ...

La suite di Office sbarca per tutti sul Microsoft Store : Dopo essere stata rilasciata esclusivamente su Windows 10 S e per gli utenti Insider fast, Microsoft si è decisa finalmente a portare pubblicamente la suite di Office completa sul Microsoft Store di Windows 10 Home e Pro. La app di Office presenti fino a qualche tempo fa sullo Store erano quelle di tipo mobile che supportavano poche funzionalità ed erano adatte solo per gli smarphone o al massimo per i tablet touchscreen. Adesso invece è ...

Microsoft Store : nuovi sconti invernali su Surface e Xbox : Dopo le offerte del Black Friday e quelle relative al periodo natalizio, il Microsoft Store italiano lancia delle nuove e interessanti promozioni invernali. Surface Il nuovo Surface Pro 2017 resta in assoluto il miglior 2-in-1 attualmente disponibile sul mercato ed offre la migliore esperienza Windows 10 in mobilità. Il suo prezzo è scontato in quasi tutte le sue varianti con un risparmio che parte da 55 euro fino ad arrivare a un massimo di ...

Microsoft Store : adesso gli sviluppatori possono farvi utilizzare le UWP tramite abbonamento : Da oggi tutti gli sviluppatori di UWP, ossia di app universali per Windows 10, Windows 10 Mobile, HoloLens e Xbox One, possono introdurre l’opzione abbonamento al posto del classico metodo di pagamenti diretto. Il Microsoft Store ha quindi abilitato il supporto ufficiale agli abbonamenti, come si evince dal post pubblicato sul Windows Blog. I developer possono offrire un periodo di abbonamento di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno o ...

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro saranno acquistabili dal Microsoft Store USA a partire da febbraio : Dopo il Samsung Galaxy S8 e il Razer Phone, Microsoft si prepara a vendere nei suoi Store fisici e online i nuovi due dispositivi di casa Huawei: Mate 10 e Mate 10 Pro. Ormai non ci stupisce più di tanto che il big di Redmond commercializzi a suo nome degli smartphone Android e la sua strategia relativa al settore mobile sembra essere, lo diciamo praticamente da diversi mesi, quella di concentrarsi sui sistemi operativi un tempo concorrenti di ...

Kik Messenger abbandona il Microsoft Store : Kik Messenger, una delle prime applicazione a sbarcare sull’allora Windows Store, decide di non darne più il supporto per Windows Phone e Mobile. Cos’è Kik? Per chi non lo sapesse, Kik Messenger – conosciuto ai più come Kik – è un’applicazione di messaggistica istantanea pensata per gli smartphone e nata nel 2009. Molto simile all’ideologia delle controparti WhatsApp e Telegram, utilizza la ...

Windows 10 - il codec HEVC da oggi disponibile nello store di Microsoft - : Va ricordato che lo streaming di contenuti HEVC richiede necessariamente l'utilizzo di hardware compatibile: Microsoft suggerisce l'impiego di processori Intel di settima generazione (Kaby Lake) o ...

Boom Deals : Universal Video Downloader UVD gratis a tempo limitato sul Microsoft Store : L’applicazione Universal Video Downloader UVD è in offerta a tempo limitato sul Microsoft Store per Windows 10, Windows 10 Mobile ed Hololens. Non lasciatevela scappare! Descrizione Universal Video Downloader UVD è un’applicazione che vi darà la possibilità di scaricare i vostri Video preferiti da vari canali. Ecco la descrizione del Microsoft Store: Questa applicazione è un Downloader Universale di Video che può scaricare quasi ...