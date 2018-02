Il dolore di Vasco Rossi per Bibi Ballandi | “La prima volta sul palco grazie a lui | così

optimaitalia

: Il dolore di @VascoRossi per #BibiBallandi: 'La prima volta sul palco grazie a lui: così ho imparato a fare rock'… - OptiMagazine : Il dolore di @VascoRossi per #BibiBallandi: 'La prima volta sul palco grazie a lui: così ho imparato a fare rock'… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) A poche ore dalla notizia della sua scomparsa, è arrivato anche il messaggio diper: il rocker di Zocca ha voluto legare il suo cordoglio - unendosi al coro di artisti che hanno collaborato con lui - per la morte dello storico produttore ai suoi ricordi e a quella carriera che ha trovato una sproprioall'intuizione diormai oltre 40 anni fa.Sui suoi canali socialinvoca "onore e gloria" per quello che definisce "un grande uomo, un grande amico e il più grande produttore di spettacolo della storia dell'umanità".ricorda di avere un grande debito con, perché è proprioa lui che è salito su unper lain Piazza Maggiore a Bologna nel 1979, quando ancora - come ama ricordare sempre il Blasco - c'erano più persone sula suonare con lui che sotto ilad ...