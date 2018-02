Il carnevale del rito ambrosiano | dove sfilano le mascherine in Brianza

Il teatro delle maschere e il carnevale della vita : C’è una frase, in un celebre romanzo di Luigi Pirandello, che suona così: “Imparerai a tue spese che nel lungo

Bolivia : esplosione durante il carnevale; Morales e il falso potere del popolo : Un ordigno è esploso durante il martedì grasso a Oruro, in Bolivia. Si è trattato di bomba artigianale la cui detonazione ha causato quattro morti, ferendo almeno altre dieci persone. Oruro è la capitale del dipartimento di Cercado, la provincia di origine del presidente Evo Morales. La festa più importante per la comunità è proprio quella del Carnevale: ma già lo scorso fine settimana un'altra esplosione, apparentemente di una bombola a gas, ha ...

Le più belle foto del carnevale di Ivrea : Uscire indenni da una feroce battaglia è una grande impresa. Ancor di più se a quella battaglia non vi si partecipa da combattenti, ma in qualità di spettatori. O meglio di testimoni. E’ quanto è successo a due giovani fotografi – Virgilio Ardy e Luca Cazzaniga – che in occasione del più antico Carnevale di tutti i tempi, lo Storico Carnevale di Ivrea, sono scesi in campo per noi tra carri e quintali e quintali di arance per ...

Temperature sotto zero ma piazza piena e spettacolo infuocato per la chiusura del carnevale di Fano 2018 : Conclusa la parte istituzionale, Il Carnevale 2018 si è congedato tra spettacoli di fuoco, numeri acrobatici e pezzi di teatro davvero suggestivi. Lo spettacolo circense contemporaneo organizzato ...

Marco Mengoni al carnevale di Ronciglione - il cantante sfila mascherato durante i festeggiamenti della sua città natale (foto) : Marco Mengoni al Carnevale di Ronciglione per la consueta sfilata della cittadina laziale. Domenica 12 febbraio il noto cantante italiano ha preso parte ai tradizionali festeggiamenti di Carnevale della sua città natale, e ha fatto incursione lungo le strade per sfilare insieme ai suoi compaesani. Sempre particolarmente legate alle proprie origini, Mengoni ha sfilato lungo le strade di Ronciglione (VT), nel corso della trecentoventitreesima ...

Ambiente : le arance del carnevale di Ivrea diventano compost : Le arance del Carnevale di Ivrea, dopo i tre giorni di battaglia, arrivano al Polo ecologico di Acea Pinerolese (Torino) per trasformarsi in compost ed energia rinnovabile: tonnellate di arance diventeranno compost pronto per l’utilizzo in agricoltura, ma anche energia elettrica e termica rinnovabile e biometano. Il compost prodotto con le arance del Carnevale 2017 è in vendita presso lo stand ufficiale dello Storico Carnevale di ...

Il carnevale della Cooperativa Proxima di Ragusa : Carnevale è anche integrazione e accoglienza. Dimostrazione ne è l'iniziativa della Cooperativa Proxima che a Ragusa ospita giovani immigrate

Martedì grasso 2018/ Auguri buon carnevale - tradizioni e frasi : tanti dolci deliziosi in giro per l'Europa : Martedì grasso 2018, buon Carnevale: frasi Auguri, tradizioni e anticipo della Quaresima. S. Tommaso Moro, "datemi o Signore il senso del ridicolo". Differenza col giovedì grasso(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:09:00 GMT)

Le foto più belle del carnevale più famoso al mondo : Quello di Rio de Janeiro, ogni anno sempre lo stesso e sempre bello da guardare The post Le foto più belle del carnevale più famoso al mondo appeared first on Il Post.

carnevale - è tornata a Pozzallo la Sfilata delle mascherine : L'amministrazione comunale ha fortemente voluto il ritorno della tradizionale Sfilata delle mascherine che non si svolgeva da anni

carnevale Ivrea - in 42mila per la battaglia delle arance. FOTO : Carnevale Ivrea, in 42mila per la battaglia delle arance. FOTO La manifestazione di piazza quest'anno si è tenuta all'insegna del piano sicurezza imposto dalla circolare Gabrielli. Nella giornata clou di domenica i paganti sono stati 11.500, 7 mila i quintali di agrumi usati, 180 i feriti soccorsi. LA ...

Grande successo per l'apertura del "carnevale dei Bambini 2018" : Anche in quest'occasione saranno presenti giochi gonfiabili, spettacoli di giocoleria, burattini, truccabimbi, zucchero filato e frappe per tutti. L'ingresso è libero.

Il Principe Maurice e l’importanza della trasgressione. carnevale o no : Venezia, un palazzo sul Canal Grande, si arriva via acqua: salgo lo scalone monumentale e mi accoglie un nobile veneziano, costume del più perfetto Settecento, linguaggio forbito, gestualità manierata. È la stessa persona che poche ore dopo ritroverò in pista con gli occhi glauchi e delle piccole corna sulla fronte, quasi una creatura metafisica, un enigmatico genio notturno. Il giorno successivo, a pranzo, si cambia ancora: di fronte a me c’è ...