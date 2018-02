Il calcio italiano in mano ai cinesi

Il laser italiano che riabilita i campioni del calcio ha fatto il botto : (Alejandro “El Papu” Gómez, capitano dell’Atalanta /Foto: Mectronic) Partita dalla provincia di Bergamo, è diventata negli anni il punto di riferimento a livello internazionale nello sviluppo e nella produzione di laser medicali per la terapia riabilitativa. Tanto da annoverare tra i suoi clienti squadre come Real Madrid, Milan, Atalanta, Trentino Volley, Foppapedretti Volley Bergamo e Federazione Russa di pallavolo. È la ...

Il laser italiano che riabilita i campioni del calcio ha fatto il botto : Il laser per terapie della Medtronic di Bergamo viene utilizzato da Real Madrid, Milan e Atalanta. In cinque anni il fatturato è quasi raddoppiato

Trezeguet : 'La Juve sa cosa serve per la Champions. Scudetto? Sfida col Napoli fa bene al calcio italiano' : Un cammino fin qui straordinario in campionato a braccetto con il Napoli, adesso per la Juventus è nuovamente tempo di pensare alla Champions League. Gara di andata degli ottavi di finale contro il ...

Renzi sui diritti tv : 'Chiudere subito per rilanciare il calcio italiano' : ... ha parlato ai microfoni di Rtv38 della questione legata ai diritti tv: 'Speriamo di riuscire a chiudere rapidamente: l'importante è che il campionato italiano torni a essere il più bello del mondo. ...

La crisi del calcio italiano nel mercato che oscura i vivai : Con la Francia si giocherà a Genova Ct Italia, Costacurta: 'L'annuncio potrebbe arrivare a giugno e Di Biagio ' Dove vedere Italia-Slovenia Europei calcio a 5: diretta tv e live streaming

Il calcio italiano che fine farà : ...quattro anni ci dovrà guidare attraverso Europei e Mondiale e avrà anche il compito non secondario di riavvicinare gli italiani agli Azzurri e farci divertire e perché no sognare il tetto del mondo. ...

Chi è Roberto Fabbricini - il nuovo capo del calcio italiano : "Dobbiamo riallacciare il discorso di amore tra la Nazionale e il Paese, dando subito alcune indicazioni e certezze". Trovare un nuovo allenatore per la Nazionale, dopo la bruciante mancata qualifica ai mondiali di Russia 2018, è la prima missione di Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dopo una vita al Coni, del quale era segretario generale da cinque anni. "Ci sono tantissime cose da ...

Sarri al Chelsea?/ calciomercato Napoli - Abramovich stregato dal tecnico italiano : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Mediapro : «Il calcio italiano è ancora top - con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» : Parla il manager Tatxo Benet: i tifosi pagheranno meno e avranno quello che vogliono davvero L'articolo Mediapro: «Il calcio italiano è ancora top, con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chi è Roberto Fabbricini - il nuovo capo del calcio italiano : "Dobbiamo riallacciare il discorso di amore tra la Nazionale e il Paese, dando subito alcune indicazioni e certezze". Trovare un nuovo allenatore per la Nazionale, dopo la bruciante mancata qualifica ai mondiali di Russia 2018, è la prima missione di Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dopo una vita al Coni, del quale era segretario generale da cinque anni. "Ci sono tantissime cose da ...

Fabbricini - l’uomo di Malagò per risollevare il calcio italiano : Commissario, pensaci tu. Il sistema-calcio italiano sta deragliando. Il caos è totale, il futuro è un azzardo. La Figc non ha un presidente, un paio di giorni fa è stata commissariata. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha scelto l’uomo cui affidare la patata bollente, ovvero il compito di traghettare la Federcalcio oltre la crisi. Si chiama Roberto Fabbricini, ha 72 anni, è romano, sposato co, Vilma, un figlio, da cinque anni – da ...

Roberto Fabbricini - commissario Figc/ Chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi : Roberto Fabbricini, commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:24:00 GMT)

calciomercato italiano flop - è il nono campionato per soldi spesi : stato un Calciomercato senza fuochi d'artificio quello di gennaio, o almeno in Italia. Un flop, sicuramente sotto il punto di vista dei grandi colpi. Quelli che non ci sono stati. SfumatI tutti i ...

Renzi : Azeglio Vicini ct di Notti magiche - oggi calcio italiano è zimbello : "Le famiglie si riunivano davanti alla Tv potendo urlare Forza Italia in pace , senza timore di buttarla in politica. - sottolinea - I caroselli di auto festeggiavano ogni vittoria della squadra ...