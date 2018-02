Igor : “Sono arrivato in Spagna in bici” : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta”. E’ quanto avrebbe raccontato Norbert Feher, alias Igor il Russo – il criminale serbo accusato di tre omicidi nel paese Iberico e di almeno altri due in Italia commessi ad aprile 2017 – ai magistrati di Alcaniz lo scorso dicembre, subito dopo il suo arresto. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, il killer avrebbe ...

La fuga in Spagna di Igor il russo : "Sono arrivato qui in bicicletta" : "Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta". Lo ha detto Norbert 'Igor' Feher spiega ai magistrati che lo ascoltano ad Alcaniz, durante un interrogatorio a metà dicembre...

Igor il russo al giudice : “Sono arrivato in Spagna in bicicletta - raccoglievo frutta” : Igor il russo al giudice: “Sono arrivato in Spagna in bicicletta, raccoglievo frutta” “Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta”: è quanto Norbert Feher avrebbe detto davanti ai magistrati di Alcaniz dopo il suo arresto. Sempre secondo il suo racconto, dopo i delitti compiuti in Spagna voleva tornare nella zona di Valencia, dove […] L'articolo Igor il russo al giudice: “Sono arrivato in Spagna in bicicletta, raccoglievo ...

Da oggi sono in vIgore le nuove regole di Ryanair sui bagagli a mano : Non si potranno più portare due bagagli a mano in cabina, ma ci sono delle eccezioni The post Da oggi sono in vigore le nuove regole di Ryanair sui bagagli a mano appeared first on Il Post.

Igor ai pm in Spagna : "Per un po' a Valencia - poi mi sono stancato". 18 identità - voleva travestirsi da poliziotto : Igor ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Teruel, in isolamento, sorvegliato nelle condizioni di massima sicurezza possibili nel piccolo centro dell'Aragona in cui è stato...

Igor ai pm in Spagna : "Per un po' a Valencia - poi mi sono stancato". 18 identità - voleva travestirsi da poliziotto : Igor ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Teruel, in isolamento, sorvegliato nelle condizioni di massima sicurezza possibili nel piccolo centro dell'Aragona in cui è stato...

Igor davanti ai giudici : “Sono in Spagna da settembre - accetto l’estradizione in Italia” : Norbert Feher, alias Igor russo o Igor Vaclavic, è stato trasferito oggi nel tribunale di Alcaniz (Teruel), nel sud dell’Aragona, per essere interrogato in videoconferenza dai giudici. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il presunto assassino, accusato di tre omicidi in Spagna e di due omicidi in Italia, ha detto alla giudice Carmen Lamela d...

Preso vivo perché svenuto. Interrogato Igor il russo : "Sono in Spagna da settembre" : Lo hanno Preso vivo perché era uscito di strada con il pick-up che aveva appena rubato ed è svenuto. È questa la ricostruzione ufficiale fornita dagli investigatori spagnoli ai carabinieri italiani sulla dinamica dell'arresto, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, di Norbert Feher alias Igor Vaclavic. Il serbo di 36 anni è accusato di sei omicidi tra l'Italia e la Spagna.Feher è stato catturato in ...

Igor - due agenti e un contadino uccisi nella sparatoria : chi sono le vittime : Alla fine Igor è stato catturato, ma il suo arresto è costato altre tre vite. Sarebbero dunque sei in totale le vittime riconducibili al killer di Budrio, all'anagrafe Norbert Feher, fermato nella...

Giampaolo : "L'arbitro non mi è piaciuto. I rIgori non sono roba virtuale" : Dopo la Lazio anche la Sampdoria se la prende con la Var. L'allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo, punta il dito contro la direzione dell'arbitro Abisso e dei tanti interventi della moviola ...

I Quaderni giapponesi di Igort sono un viaggio nell’idea di perdersi : Dalle influenze artistiche alla ricerca spirituale l’autore racconta il suo percorso nel Giappone di ieri e di oggi. Leggi

Manchester United - Mourinho : 'Ci manca un rIgore netto. L'Inter di Spalletti? Sono un tifoso da lontano...' : José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta nel derby contro il City di Pep Guardiola. Queste le sue dichiarazioni: È stata la peggior sconfitta possibile? Eh 11 punti, anche in un Campionato come questo ultra ...

Benevento - tutta la gioia del patron VIgorito : “Credo alla salvezza. Ecco come mi sono sentito ieri” : Oreste Vigorito, patron del Benevento, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Uno’ nel programma Radio Anch’io lo Sport. Il numero uno dei campani ha raccontato tutta la gioia provata ieri al goal di Brignoli contro il Milan che ha regalato ai campani il primo storico punto in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Dire di no sarebbe dire una bugia. Io penso che per eliminare quella specie di magia che c’era sul nostro ...