Igor il russo | ' In bicicletta la fuga dall' Italia alla Spagna'

Igor il russo è arrivato in Spagna in bicicletta : "Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta, usando 23 identità diverse". Così Norbert 'Igor' Feher spiega come abbia raggiunto il Paese dall'Italia ai magistrati che lo ascoltano ad Alcaniz, durante un interrogatorio a metà dicembre, che arriva dopo la sua cattura a Teruel.Sono i media spagnoli a darne ora conto, dicendo che l'uomo responsabile di almeno due omicidi in Italia avrebbe lavorato ...

Igor il russo al giudice : “Sono arrivato in Spagna in bicicletta - raccoglievo frutta” : Igor il russo al giudice: “Sono arrivato in Spagna in bicicletta, raccoglievo frutta” “Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta”: è quanto Norbert Feher avrebbe detto davanti ai magistrati di Alcaniz dopo il suo arresto. Sempre secondo il suo racconto, dopo i delitti compiuti in Spagna voleva tornare nella zona di Valencia, dove […] L'articolo Igor il russo al giudice: “Sono arrivato in Spagna in bicicletta, raccoglievo ...

'Igor il russo' era membro di un gruppo che faceva entrare in Europa estremisti islamici : Secondo l'Unidad de drogas y crimen organizado, Norbert Feher era organico a un 'gruppo criminale d'élite' che ha fatto entrare in Spagna diversi pericolosi terroristi islamici provenienti dal Nord ...

Igor il Russo e l'inquietante ombra dell'ISIS : Nuovo colpo di scena sul caso di 'Igor Il Russo', soprannome del pluriomicida di origine serba Norbert Feher. Secondo quanto sostengono diversi mass media italiani e internazionali, tra cui "La Repubblica", il gruppo di 'Igor il Russo' avrebbe aiutato i miliziani dell'ISIS nel raggiungere alcuni paesi dell'Europa, specificatamente Francia e Belgio. In tal modo, ci sarebbe stata una stretta collaborazione tra gli uomini della rete di Igor e ...

Igor Il Russo - c’è l’ombra dell’Isis : “La sua banda portava i terroristi in Europa” : Igor Il Russo, c’è l’ombra dell’Isis: “La sua banda portava i terroristi in Europa” Secondo le autorità spagnole, Norbert Feher era organico a un “gruppo criminale d’élite” che ha fatto entrare in Spagna diversi pericolosi terroristi islamici provenienti dal Nord Africa, per poi aiutarli a raggiungere Francia e Belgio.Continua a leggere Secondo le autorità spagnole, […] L'articolo Igor Il Russo, c’è l’ombra dell’Isis: “La ...

Igor il russo - i sospetti degli investigatori spagnoli : “Lavorava per una banda che ha fatto entrare terroristi islamici in Europa” : Igor il russo lavorava per una banda che ha introdotto terroristi in Europa. E’ quanto sostiene una segnalazione dell’Udyco, l’Unità che si occupa di droga e crimine organizzato, inviata ai carabinieri di Bologna nelle scorse settimane. Non solo le rapine e gli omicidi, c’è un’altra ombra ingombrante nel passato del killer di Budrio, arrestato in Spagna a dicembre dopo aver replicato nelle campagne vicine ad Andorra ...

Vi ricordate di Igor il Russo? Ecco cosa fa tutto il giorno : Il serbo Norbert Feher, accusato di due omicidi in Italia e altri tre in Spagna, è attualmente detenuto presso una struttura detentiva a Saragozza, in Spagna. L'uomo è stato arrestato il 15 dicembre scorso nella penisola iberica dopo un inseguimento della Guardia Civil a seguito del suo riconoscimento. Le giornate di Igor in carcere L'uomo secondo quanto riferiscono i media spagnoli non esce mai di cella, neanche durante le 2 ore d'aria ...

Ricordate Igor il Russo? “Ecco cosa fa in carcere” - davvero assurdo. Il killer di Budrio è stato arrestato in Spagna - ma poco dopo di lui non si è saputo più niente. Tutti i dettagli : Se vi state chiedendo, dopo tutta la vicenda che ha tenuto sulle spine l’Italia intera, che fine abbia fatto Igor il Russo, la risposta è qui. È in carcere, certo. Ma come se la passa, cosa fa? Non esce mai dalla sua cella, neppure durante le due ore d’aria consentite dal suo regime di detenzione, e mai fa né riceve telefonate. Continua insomma a vivere da eremita il criminale serbo Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic ...

Video | In esclusiva le immagini del primo delitto di Igor il russo : Video | In esclusiva le immagini del primo delitto di Igor il russo L’agghiacciante filmato della rapina in cui perse la vita Davide Fabbri. Continua a leggere L'articolo Video | In esclusiva le immagini del primo delitto di Igor il russo sembra essere il primo su NewsGo.

Quarto Grado - in esclusiva le immagini del primo delitto di Igor il russo : Nella puntata in onda venerdì 19 gennaio, " Quarto Grado " ha mostrato per la prima volta in esclusiva tutte le immagini della rapina di Igor il russo , culminata nell'omicidio del titolare della ...

Grande impresa della Russo Calcio ferma la capolista Aci S. Filippo : al 92' rIgore parato da Cisterna. : Grande risultato per la Russo Sebastiano che sul neutro di Mascali impatta a reti bianche contro la capolista Aci San Filippo. Punto importante per la formazione di Antonello Musumeci che deve ...

Ecco la cella di Igor il russo : così vive il killer di Budrio : Igor il russo sembra voler replicare quanto già fatto nel carcere di Ferrara. Allora il suo vivere come un detenuto modello, le confessioni col parroco e la lettura della Bibbia gli avevano permesso di ottenere uno sconto di pena. Uscito di galera, è però tornato il Norberto Feher di sempre: rapine, assalti. Fino ai cinque omicidi. Due in Italia e tre in Spagna.Detenuto nel carcere di massima sicurazza di Zuera, a Saragozza, Igor non parla con ...

Igor il Russo : il killer poteva contare su decine di fiancheggiatori Video : #Igor il Russo 36 anni, lo spietato serial killer il cui vero nome è Norbert Feher, poteva contare su decine di fiancheggiatori. L'uomo, di origine serba, è responsabile dell'assassinio di due innocenti in Emilia, macchiandosi inoltre di altri tre omicidi in Spagna. Un pericoloso criminale Feher, fortunatamente consegnato nelle mani della giustizia. Ricordiamo che #Igor è stato arrestato lo scorso 15 Dicembre. Tornando agli alleati del killer di ...

Igor il russo - diffuso un nuovo video dell'omicidio di Budrio | Guarda : Nelle immagini dei carabinieri tutte le fasi dell'attacco del killer: l'ingresso nel bar, l'intervento del proprietario, l'inseguimento