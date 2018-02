I tifosi del Milan contro Pirlo | nel “mirino” la partita d’addio a San Siro!

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : «Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino» : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Donnarumma - disgelo con i tifosi del Milan in Bulgaria : A fine partita ha regalato la maglia e parlato a lungo con i sostenitori rossoneri giunti in Bulgaria

Milan-Donnarumma - il gesto del portiere che ha scatenato i tifosi rossoneri : Il Milan vince e convince, importante prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che ha ottenuto il successo in Europa League sul campo del Ludogorets, un netto 0-3 che ipoteca il passaggio del turno. I rossoneri stanno attraversando un momento eccezionale anche in campionato, adesso quella di Gattuso è la squadra da battere. Nel frattempo ritorna il sereno anche tra i tifosi ed il portiere Donnarumma, in particolar modo un gesto ha fatti ...

Gol Ilicic - che doppietta : tifosi dell’Atalanta impazziti! [VIDEO] : Gol Ilicic, l’Atalanta pareggia e poi passa in vantaggio contro il Borussia Dortmund dopo la rete del vantaggio di Schurrle. Due gol pesantissimi quelli del calciatore sloveno che con il suo mancino ha beffato Burki dopo un controllo sontuoso a saltare l’avversario in occasione della prima rete. I tifosi dell’Atalanta giunti al Signal Iduna Park sono letteralmente esplosi nel momento della rete del calciatore atalantino, due ...

Conte : "Grazie" ai tifosi del Chelsea nel mondo : Intanto l'ex ct della Nazionale italiana ringrazia i migliaia di tifosi dei Blues sparsi per il mondo con un post su Facebook: 'Semplicemente... GRAZIE!! Blu è il colore, il calcio è lo sport'.

Conte : 'Grazie ai tifosi del Chelsea di tutto il mondo' : ... football is the game': con questo post pubblicato da pochi minuti su Facebook, il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ha voluto ringraziare i fans club e i sostenitori Blues di tutto il mondo che ...

“Wenger out - Allegri in” : l’ultima clamorosa gaffe del tecnico dell’Arsenal - tifosi scatenati! : I tifosi dell’Arsenal sono stanchi. Lo sono ormai da tempo. I Gunners non riescono più ad imporsi ad alti livelli nonostante le folli spese da parte del tecnico Wenger e da anni ormai chiedono al club il divorzio dallo storico allenatore che tanto bene ha fatto all’Arsenal, ma che adesso si appresta ad abdicare. I Gunners hanno accumulato ben 8 punti di distacco dalla zona Champions League e per il secondo anno consecutivo potrebbero ...

Brozovic ed il battibecco con i tifosi dell’Inter : il nuovo messaggio del calciatore nerazzurro [FOTO] : 1/13 Foto Instagram ...

tifosi incappucciati a caccia dell'arbitro : L'attesa fuori dagli spogliatoi, i cappucci in testa, l'inseguimento in auto. Nel mirino l'arbitro, 'colpevole' di aver espulso tre giocatori della squadra locale. Un arbitro insultato a lungo durante ...

San Valentino in love : ecco come festeggiano i tifosi della Sampdoria [FOTO] : 1/7 Sampdoria San Valentino ...

Higuain - che frecciata ai tifosi della Juventus! Veleno contro le critiche : 'dal divano di casa è facile' : Higuain alza la voce e replica al Veleno alle tante critiche ricevute dopo il calcio di rigore fallite durante Juventus-Tottenham Higuain Spada/LaPresse Due gol realizzati e un calcio di rigore ...

Mauro : 'tifosi dell'Inter imbarazzanti' Video : La vittoria di domenica contro il Bologna per 2-1 non ha spento del tutto le polemiche in casa #Inter. Il successo mancava da più di due mesi e ha permesso i nerazzurri di balzare al terzo posto in classifica, a 48 punti, superando la Lazio che, avendo perso contro il Napoli allo stadio San Paolo sabato sera, è rimasta a quota 46, superata anche dalla Roma, che grazie al successo sul Benevento si è portata al quarto posto a 47 punti. Tornando ...

A 'Spritz sport' il direttore della Lega di Serie A Brunelli : "Società più forti grazie alle tv e i tifosi crescono" : Anche Fabiano Costa del direttivo dell'Associazione clubs genoani la politica di spalmare le partite in tre giorni non piace: 'Se parliamo di trasferte, persino in una vicina e tranquilla come a ...

Bufera Morata : “tradito” da un VIDEO della moglie - tifosi imbufaliti! : Alvaro Morata nel caos. Il calciatore del Chelsea è finito nel mirino dei tifosi dopo le recenti “novità” in merito al suo infortunio. “Non posso dire se resterà fuori un giorno, un mese o fino al termine della stagione, per questo sono un po’ preoccupato – aveva detto infatti Conte – ma stiamo cercando di trovare una soluzione al suo mal di schiena”. Mal di schiena dunque, ma in un VIDEO pubblicato ieri ...