I programmi elettorali? Lontani dalle aspettative dei cittadini

Il diritto alla felicità e i Savoia nel governo : i programmi elettorali più stravaganti : L’uscita dall’euro, l’abolizione della Legge Fornero e del Jobs act, il salario minimo e le nazionalizzazioni sono tra le proposte più gettonate nei

Elezioni Politiche 2018 : la Cultura nei programmi elettorali : ... che include il cinema, il teatro, la musica, la radio, gli spettacoli polivalenti e lo sport, nell'anno di riferimento sono stati 136.571. Si tratta di persone che hanno effettuato nei 12 mesi ...

TASSE E PENSIONI/ 'L'aiutino' del Papa per valutare i programmi elettorali : Si avvicinano le elezioni e non mancano le promesse dei partiti per conquistare i voti. GIAN LUCA BARBERO ci ricorda alcune utili parole del Papa.

programmi elettorali - dai partiti tanti principi ma poche proposte : Ampio spazio è riservato anche all'economia, che in questa tornata include varie proposte, dalla flat tax alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito Irpef. Significativa la bassa ...

programmi elettorali 2018 : cosa prevedono per l'innovazione : Nel programma PD si legge: "Qualità e bellezza sono alla base della nostra economia, fanno parte della natura più profonda del modello italiano. Ecco perché l'unico sviluppo possibile per l'Italia ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 4/02 su precoci - anticipate e programmi elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 febbraio vedono arrivare importanti conferme sui lavori gravosi e sui pagamenti delle Pensioni anticipate [Video] per i lavoratori precoci che hanno fatto domanda di accesso all'Inps tramite la Quota 41. Nel frattempo il dibattito elettorale vede pubblicare il programma completo del Partito Democratico, all'interno del quale vengono specificate anche le nuove proposte sulla previdenza. Dal CODS si ...

I programmi elettorali in vista del 4 marzo : Cosa dicono di voler fare PD, Liberi e Uguali, la variegata coalizione di centrodestra, il Movimento 5 Stelle e +Europa The post I programmi elettorali in vista del 4 marzo appeared first on Il Post.

Dalle novità per i giovani a pensioni e fisco : i programmi elettorali a confronto : fisco e pensioni: la campagna elettorale punta i riflettori, come è tradizione, sul taglio delle tasse e sul capitolo della previdenza: diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico. Da Forza ...

L'innovazione nei programmi elettorali : lo #Startupday lunedì 5 a Roma : Lunedì 5 febbraio a Roma al Tempio di Adriano si riuniranno i principali protagonisti del mondo italiano delle startup per presentare ai rappresentanti dei partiti impegnati in queste settimane nella campagna elettorale una ideale 'to do list' per sostenere lo sviluppo delle nuove aziende innovative. Ci saranno i massimi esperti di questo tema tra i politici, a cui il mondo dell'innovazione - aziende, ...

Conti pubblici - Die Welt : “L’Italia è messa anche peggio della Grecia. Poca speranza dai programmi elettorali” : “L’Italia è l’assoluto fanalino di coda dell’eurozona, messo anche peggio della Grecia“. Lo sostiene il quotidiano tedesco Die Welt in un articolo intitolato “Se i greci lasciano indietro gli italiani” pubblicato il 25 gennaio. Secondo il quale il timore degli economisti delle banche d’affari è che alle prossime elezioni, indipendentemente da chi vinca, “non c’è da aspettarsi riforme di base”, ...

La battaglia dei figli nei programmi elettorali : figli e famiglia. Sembrerebbe un argomento secondario, di fronte alle grandi promesse su tasse e pensioni. Eppure molto si giocherà su questo tema che, mentre la campagna elettorale avanza, catalizza ...

programmi elettorali : pesano pensioni - fisco e famiglia. Meno l’industria : La coalizione di centro-destra ha già diffuso il programma, il Pd e Liberi e Uguali lo despositeranno in queste ore, M5S lo ha già depositato ma per ora lo ha reso noto in «pillole». Le anticipazioni raccolte però danno già un quadro chiaro: ecco le proposte ai raggi X. Assente il lavoro ...

FINANZA E POLITICA/ L'agenda Ue che cancella i programmi elettorali : Mentre in Italia prosegue la campagna elettorale, accelera il processo franco-tedesco per riformare la governance europea. Nuove regole e nuove sanzioni in arrivo. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 06:03:00 GMT)PIL E LAVORO/ Mattone, tasse e Trump: il mix giusto per la ripresa?, di U. BertoneFINANZA/ La partita del nuovo Governo con Parigi, Berlino e Bruxelles, di A. Lodolini

Al mercato delle promesse elettorali. Quanto ci costano davvero i programmi economici dei partiti : Lega e Forza Italia sono fiduciosi di raccogliere i fondi per finanziare queste promesse dall'emersione dell'economia sommersa come conseguenza della riduzione di imposte, adeguamenti delle spese ...