' I partiti sono indietro rispetto al Paese Gentiloni e Mattarella facciano di più per

Coalizioni e maggioranze di governo. In Europa i partiti si sono regolati così : Lo scenario italiano si annuncia molto complicato per le future alleanze di Governo e 'Votewatch Europe' ha provato a trovare una bussola con il comportamento tenuto dai vari partiti all'Europarlamento. Chi ha votato con chi? quali sono state le Coalizioni di fatto che si sono generate durante i lavori parlamentari a Strasburgo? La Lega di Salvini ha votato il 50% delle volte insieme a M5s, il 45% ...

RIMBORSOPOLI M5S - DI MAIO/ Ultime notizie : “Boomerang per gli altri partiti”. Grillo : “Ci sono rimasto male” : RIMBORSOPOLI M5s, Di MAIO "sbagliato a fidarmi, restituiti 23 milioni". Le Ultime notizie sul caos rimborsi: Roberta Lombardi, "ho prove su gestione opaca dei soldi in Regione Lazio del Pd"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:23:00 GMT)

Restituzioni M5s - Di Battista : “Sono molto incazzato. Ma io ho diritto di esserlo - partiti sanguisughe devono tacere” : “Il caso Rimborsopoli M5s? Ovviamente coloro che hanno ammesso la vicenda li conosco. Non me lo aspettavo e infatti sono molto incazzato”. E’ l’amaro commento di Alessandro Di Battista, deputato uscente del M5s, al caso che ha travolto il movimento. Ospite di Dimartedì (La7), il parlamentare aggiunge: “Mi sto facendo il giro d’Italia da non candidato per spiegare un programma e, anziché parlare delle nostre proposte, ora mi tocca parlare di ...

"Sull'Italia pesa l'instabilità politica ma gli investimenti sono ripartiti" : Il rapporto della Bei: le imprese hanno paura delle modifiche al Jobs Act La buona notizia è che gli investimenti privati in Italia sono ripartiti. L'anno scorso li hanno realizzati l'82 per cento ...

Meloni : "Casapound e Forza Nuova non sono partiti xenofobi" : 'Il fascismo è morto, sono d'accordo con Minniti. Quello che non capisco è perché, se è morto, ne stiamo parlando ogni giorno. Perché la sinistra parla solo di questo?' . Nel giorno in cui a Macerata ...

Meloni : Casapound e Forza Nuova non sono partiti xenofobi : "Il fascismo è morto, sono d'accordo con Minniti. Quello che non capisco è perché, se è morto, ne stiamo parlando ogni giorno. Perché la sinistra parla solo di questo?". Nel giorno in cui a Macerata ha sfilato una manifestazione contro il razzismo e la xenofobia, Giorgia Meloni, ospite all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24, accusa la sinistra di gridare al ritorno del fascismo per fini meramente elettorali. ...

Come sono messi partiti e coalizioni a tre settimane dal voto. Un'analisi : A 3 settimane dal voto del 4 marzo, il Movimento 5 Stelle si conferma, con il 28,3%, primo partito, in vantaggio sul Partito Democratico, attestato al 22,8%. Se si votasse oggi per la Camera, Forza Italia avrebbe il 16,3%, la Lega il 14%. Liberi e Uguali si attesta al 5,8%; Fratelli d’Italia al 4,7%. Sotto la soglia del 3% resterebbero le altre liste. sono i dati del Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro ...

Genova - la trincea dei camalli in porto : 'Qui i partiti sono assenti' : Alla fine la politica dovrà decidere se legittimarli ancora come un , dignitoso, mondo a parte , che ad altri attori del porto non piace: riconoscono l'escalation di produttività e l'aggiornamento, ...

TASSE/ I soldi per tagliarle ci sono - ma perché i partiti fanno finita di nulla? : Il taglio delle TASSE in Italia è possibile, grazie anche al gettito che è stato recuperato dall'evasione, che ha raggiunto la cifra di 20 miliardi.

Le liste Pd sono fatte - ma gli altri partiti a che punto sono? : Primo giorno di presentazione delle liste e ancora tutta da definire la squadra del centrodestra. FI, Lega, FdI e Noi con l'Italia-Udc devono soprattutto accordarsi sul riparto dei collegi uninominali di Camera e Senato. Solo in Veneto i numeri sarebbero decisi: al Senato 4 candidati alla Lega, 3 a FI, uno ciascuno a Fdi e Udc (De Poli). Alla Camera 12 alla Lega, 6 a FI, uno a Fdi. Il Veneto è la regione dove la Lega ...

