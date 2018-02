I Jethro Tull festeggiano 50 anni di carriera con un tour | ecco le date italiane

Cinquant'anni dei Jethro Tull - Ian Anderson a Firenze il 24 luglio : Firenze , 16 febbraio 2018 - Farà tappa anche a Firenze , il 24 luglio , il tour mondiale di Ian Anderson per i 50 anni dei Jethro Tull . Un tour per celebrare l'anniversario d'oro della leggenda del ...

Roma – Anniversario d'oro per la leggenda rock-progressive Jethro Tull. Ian Anderson presenterà i 50 anni della band in un tour mondiale che farà tappa in Italia per cinque imperdibili live a luglio: 18 Porto Recanati (Macerata), 19 Roma, 21 Cagliari, 23 Milano, 24 Firenze. Jethro Tull è uno dei più grandi artisti rock-progressive di tutti i tempi