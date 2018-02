Honeywell | firmato l’accordo con i sindacati per lo stabilimento di Atessa | salvi i 380

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Dopo 8 mesi di trattativa e 60 giorni di sciopero,e ihanno raggiunto un accordo per il destino dellodi, in provincia di Chieti. Il sito produttivo non chiuderà e tutti tutti i 380 lavoratori resteranno al loro posto. Nessun licenziamento. L’impegno sottoscritto dalla multinazionale che produce turbocompressori per motori diesel presso il ministero per lo Sviluppo Economico è quello di porre i lavoratori in cassa integrazione straordinaria fino al febbraio 2019 e prevedere un sistema di incentivazione, concordato in un verbale ad hoc, con cui incentivare l’uscita dei lavoratori che potranno beneficiare di 50mila euro, oltre a mille euro per ogni anno di anzianità, o in alternativa, di 22 mensilità. “Siamo riusciti a trovare una soluzione che potrà affrontare positivamente sul piano sociale questa pesante vertenza occupazionale” ha ...