Hockey ghiaccio | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | gruppo B equilibratissimo | Svezia

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani USA per il riscatto con la Slovacchia - la Svezia attende la Germania : Prosegue domani il torneo olimpico di Hockey su ghiaccio maschile, con quattro partite in programma. Nella terza giornata valida per i gironi, scendono in campo le squadre del gruppo A e del gruppo C, queste ultime nuovamente sul ghiaccio dopo aver giocato anche nella giornata odierna. Si comincia con il gruppo B, dove gli USA sono chiamati alla vittoria per recuperare il mezzo passo falso commesso nel corso della prima giornata quando, sopra ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutto facile per Canada e Svezia. Vincono anche Finlandia e Repubblica Ceca : Seconda giornata del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è toccato ai gironi A e C, andando a completare le prime partite dei tre raggruppamenti. Nel girone A debutto agevole per il Canada, che ha battuto 5-1 la Svizzera. Una superiorità manifestata dopo pochi minuti con le reti di Rene Bourque e Maxim Noreau nel primo drittel. Bourque ha poi siglato la doppietta nella seconda frazione, con ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entra nel vivo. La prima fase è andata in archivio: le prime due del gruppo A, quello delle teste di serie, si sono qualificate direttamente per le semifinali. Come nelle previsioni si è trattato di Canada e Stati Uniti, che si sono affrontate nell’ultima giornata in quello che potrebbe essere un antipasto della finale, vinto dalle canadesi. Le altre ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada batte 2-1 gli USA e vince il gruppo A - la Filandia supera 5-1 l’OAR : Ultima giornata del girone A del torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Nella prima delle due sfide programmate per questa mattina, il Canada ha battuto per 2-1 gli USA nella partita valida per la supremazia del gruppo A. Entrambe erano già sicure della qualificazione alle semifinali, facendo parte del gruppo delle teste di serie. Le reti delle canadesi sono arrivate nel secondo drittel, grazie a Meghan Agosta e Sarah ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani l’esordio dei campioni canadesi contro la Svizzera. Derby scandinavo fra Norvegia e Svezia : domani. giovedì 15 febbraio, entra finalmente nel vivo anche il torneo olimpico maschile di Hockey su ghiaccio. Dopo le due partite oggi del gruppo B, vinte rispettivamente da Slovacchia e Slovenia contro OAR e USA, con una pazzesca rimonta da parte di entrambe le squadre che hanno vinto per 3-2, entrano in scena anche i gruppi A e C. Il Canada campione olimpico in carica giocherà contro la svizzera nel match previsto alle 13.10 ore italiane. La ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : rimonte epiche di Slovenia e Slovacchia contro USA e OAR! : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio maschile. Oggi scendeva in campo il gruppo B, con due sfide in programma. La Slovacchia ha battuto per 3-2 gli Atleti Olimpici della Russia, al termine di una partita davvero avvincente. Gli slavi sono stati capaci di rimontare l’iniziale 2-0 subito da parte della squadra di atleti russi, portandosi sul 2-2 già nel primo drittel. ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera vince il gruppo B superando la Svezia - Giappone batte Corea 4-1 : Ultima giornata del girone B del torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Nella prima delle due sfide programmate per questa mattina, la Svizzera ha superato per 2-1 la Svezia nel match fra le due squadre che si giocavano il primo posto nel girone. Le elvetiche si sono portate in vantaggio con Alina Muller, ancora in gol dopo il poker rifilato all’esordio nella competizione. Raggiunte nel terzo drittel da una rete di ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : risultati e classifiche fase a gironi. Il calendario completo : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 comprende otto squadre suddivise in due gironi. Nel primo ci sono le quattro teste di serie, nel secondo le restanti quattro squadre. Le prime due del gruppo A passeranno direttamente in semifinale, mentre la terza e la quarta si giocheranno il playoff con le prime due del gruppo B. Di seguito i risultati e le classifiche. risultati girone A Canada 5-0 ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di mercoledì 14 febbraio. Programma - orari e tv : Ritorna in campo il gruppo B per l’ultima giornata dei girone del torneo di Hockey femminile. Saranno Svezia – Svizzera e Corea-Giappone le ultime due sfide, in un girone già deciso con le elvetiche e le scandinave che si giocheranno il primo posto, essendo già qualificate. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le favorite e le quote dei book-makers per le scommesse : Domani è il giorno del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ad aprire le danze sarà il gruppo B, quello che comprende il team OAR e gli Stati Uniti, oltre a Slovacchia e Slovenia. Sarà un torneo lungo ed entusiasmante, che coprirà tutto l’arco del programma olimpico, con la finale in programma proprio nella giornata conclusiva, domenica 25 febbraio. Secondo i bookmakers la principale favorita ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si comincia dal gruppo B. Il team OAR apre con la Slovacchia. Curiosità per gli Stati Uniti : Il torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018 può finalmente cominciare. Una delle discipline più attese dei Giochi Invernali, un lungo viaggio che culminerà con la finale dell’ultima giornata. Dodici le squadre partecipanti, divise in tre gironi: domani si comincerà con il gruppo B, quello sulla carta più equilibrato. C’è grande attesa per il debutto del team russo, l’OAR. Gli atleti sovietici si presentano a ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Stati Uniti volano in semifinale con una gara d’anticipo : Dopo la seconda giornata del gruppo A del torneo di Hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018, si conoscono già i nomi delle due semifinaliste. Sono Canada e Stati Uniti, che come nelle previsioni hanno vinto anche il secondo impegno del torneo e sono già certe di chiudere il raggruppamento ai primi due posti, ovvero le posizioni che garantiscono la certezza di giocare in semifinale, affrontando le vincenti dei playoff. Nel terzo incontro, ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma completo di mercoledì 14 febbraio. Tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Streaming : Domani inizia anche il torneo olimpico maschile di Hockey su ghiaccio. Oltre alle ultime due sfide valide per il gruppo B femminile, ci saranno anche due gare del gruppo B maschile, con Slovacchia-OAR e USA-Slovenia. Al femminile, invece, Svezia e Svizzera sono già qualificate e si sfidano per il primo posto nel girone. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di martedì 13 febbraio. Programma - orari e tv : Entrambi gli incontri saranno visibili in tv su Eurosport e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player . Programma, orari e tv di martedì 13 febbraio martedì 13 febbraio 08.40 italiane ...