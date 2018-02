Higuain a Napoli | Pjanic papà | Bonucci | la Juve su Netflix è una figata pazzesca!

Napoli in utile di 66 milioni nel 2017 grazie alla plusvalenza su Higuain : I ricavi, comprese le plusvalenze, si attestano a quota 300 milioni grazie all'impatto positivo della Champions League L'articolo Napoli in utile di 66 milioni nel 2017 grazie alla plusvalenza su Higuain è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fiorentina-Juventus 0-2 - Higuain fa 50 : la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli : Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain fa 50: la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain FA 50- La Juventus espugna il Franchi e vola momentaneamente in testa alla classifica in attesa del big match tra Napoli e Lazio. Una Juventus compatta, cinica e ordinata. Un’ottima Fiorentina, ...

La Juventus ha più Fede : Bernardeschi segna ed esulta - 2-0 di Higuain. Fiorentina ko - +2 sul Napoli : TORINO - TORINO - La Juventus ha più... Fede e sbanca il Franchi. La sblocca Bernardeschi su punizione e non poteva essere altrimenti. La chiude definitivamente Higuain con una stoccata delle sue sul ...

Juventus - Higuain : 'Caro Napoli - lo scudetto dipende da noi' : TORINO - Per Higuain quella contro il Sassuolo è una tripletta speciale: la prima in maglia bianconera. La Juventus continua il testa a testa con il Napoli per la vetta della classifica. I sette gol ...

Juve - Higuain : 'Messaggio al Napoli? No - lo scudetto dipende da noi' : Gonzalo Higuain porta a casa il pallone di Juventus-Sassuolo grazie alla sua tripletta, al termine del match l'attaccante argentino spiega a Sky Sport : 'La tripletta? Rappresenta un momento bellissimo, la squadra ha fatto una grande partita, siamo rimasti un'altra volta senza prendere gol e dobbiamo continuare su questa strada. Io provo ...

ANTEPRIMA – Mertens : “Voglio fare più gol di Higuain - il Napoli ha il DNA di Sarri” : Dries Mertens è tornato ad essere l’uomo in più del Napoli con le sue perle. Tredici gol in campionato per l’attaccante belga che ha rilasciato una lunga intervista a “Il Mattino” in edicola domani, ecco alcune anticipazioni: “Io in questo Napoli mi sento felice come un bambino in un negozio di giocattoli. Certo che voglio […] L'articolo ANTEPRIMA – Mertens: “Voglio fare più gol di Higuain, il ...

Higuain stuzzica il Napoli : “Dovranno giocarsi lo scudetto a casa nostra” : La sfida scudetto tra Napoli e Juventus prosegue spedita, con gli azzurri sempre avanti in classifica di un punto sui bianconeri. Lo scontro è accesso anche perché, tra le fila degli Campioni d’Italia, milita il ‘grande traditore’ Gonzalo Higuain. Proprio l’argentino ha rilasciato quest’oggi una lunga intervista sull’edizione odierna del “Corriere di Torino”, parlando anche della ...

Juve - è finito il digiuno di Higuain : merito del... Napoli? : Ma questo digiuno aveva creato un po' di apprensione anche a lui, tanto da sembrare nervoso in campo, come scrive la Gazzetta dello Sport : per questo il gol al Chievo è importante anche se segnato ...

Juventus - Benatia : “Higuain qui vince al Napoli no” : Juventus, Benatia: “Higuain qui vince al Napoli no” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benatia – “Higuain lavora tanto per la squadra, come lui nessuno. Alla Juve fa 20 gol ma può vincere i titoli, dall’altra parte ne ha fatti 36 ma non ha vinto nulla”. Nessuna crisi del ‘Pipita’ quindi secondo Benatia, ...

Benatia - Higuain qui vince a Napoli no : Nessuna crisi del 'Pipita' secondo Benatia, semplicemente un compito di sacrificio rispetto al passato: "Questo fa la differenza - ha spiegato il difensore marocchino a Premium Sport -, non mi ...

Napoli punto da Benatia : 'Ora Higuain vince - prima no' : Ci pensa Medhi Benatia a mantenere alto il livello della polemica tra Napoli e Juventus. "Higuain meno lucido sotto porta perché fa un grande lavoro per la squadra - dice a Mediaset Premium -.? Sì, ne ...