Hideo Kojima | realizzare nuovi giochi ti fa sentire molto come uno chef

Il nuovo boss di Sony spunta durante i lavori per Death Stranding negli studi di Hideo Kojima : È risaputo, ormai, che Kaz Hirai ha abbandonato il ruolo di CEO presso Sony, lasciando il posto al neo arrivato Joh Kodera. Il nuovo boss della compagnia giapponese ha già iniziato i lavori di amministrazione con il suo nuovo team, consolidando i rapporti con le software house partner. Il piano, ovviamente, non può escludere la Kojima Productions, attualmente impegnata nello sviluppo per Death Stranding. Anche Hideo Kojima, con i membri del ...

Il primo gameplay di Death Stranding è vicino? Importanti novità da Hideo Kojima : Il mistero intorno a Death Stranding inizia a schiarirsi? Hideo Kojima ha taciuto a lungo sul suo nuovo e criptico videogioco, ma già in occasione degli ultimi eventi videoludici del 2017 è tornato a parlarne e a mostrare il suo lavoro: l'ultimo, incredibile e misterioso trailer, tuttavia, ha suscitato più domande che risposte, ma nel corso del 2018 potremmo avere finalmente informazioni più concrete. Ad esempio, sembra sempre più concreta la ...

Due giochi che ispirano Hideo Kojima? Inside e Framed 2 : Hideo Kojima si trova alle prese con una nuova avventura e per quanto la pubblicazione di Death Stranding sia legata a doppio filo a Sony, il papà di Metal Gear si considera e può essere considerato uno sviluppatore indipendente a tutti gli effetti.Nel corso di un'intervista pubblicata da Dengeki e riportata da GameRanx, Kojima ha svelato due giochi che lo hanno ispirato e lo stanno ispirando nel suo lavoro in Kojima Productions. "Due giochi ...

Hideo Kojima a ruota libera su Death Stranding : il concetto di morte - il misterioso ruolo del bambino e molto altro : Death Stranding non può passare inosservato e i The Game Awards lo hanno dimostrato con un trailer che profuma di piccolo capolavoro registico e con ovviamente una marea di possibili interpretazioni e teorie più o meno giustificate o credibili."Sto cercando di realizzare qualcosa di diverso. Come mostrarlo, come far si che le persone lo capiscano, è qualcosa che sto ancora cercando di capire", afferma Kojima a IGN in un'intervista che rivela ...

Hideo Kojima sul palco della PlayStation Experience : tra Death Stranding - il rapporto con Sony e molto altro : Hideo Kojima si è rivelato il grande ospite finale della PlayStation Experience di Sony e si è presentato sul palco con il particolare "sensore" che era presente all'interno dell'ultimo trailer di Death Stranding.Mark Cerny (presente sul palco con Andrew House), ha affermato scherzando che "il trailer mostrato ai dei The Game Awards è molto strano ma che dopo quattro ore di gioco tutto diventa chiaro".Andrew House, dirigente di spicco di Sony ...

Death Stranding : il titolo di Hideo Kojima protagonista di un nuovo misterioso trailer ai The Game Awards : Com'era facilmente prevedibile considerando la presenza all'evento di Hideo Kojima, Guillermo Del Toro e Norman Reedus, Death Stranding è tornato a mostrarsi in occasione dei The Game Awards 2017.Chi sperava in un video Gameplay o in un filmato più chiaro rispetto ai due finora condivisi rimarrà, tuttavia, piuttosto deluso. Il trailer si concentra ancora una volta sul personaggio di Reedus ma non rivela molto sulla natura del gioco. Tra acqua, ...