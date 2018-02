Hamsik | “Chiedo scusa ai tifosi | non era il vero Napoli”

newsgo

(Di venerdì 16 febbraio 2018): “Chiedoai, non era ilNapoli” “Ci scusiamo con i nostri. Ieri sera non era ilNapoli. Non possiamo permetterci prestazioni come questa e presentarci in questo modo in Europa. In campionato siamo competitivi e dobbiamo diventarlo anche competizioni europee”. Così Mareksul suo sito ufficiale ha commentato … L'articolo: “Chiedoai, non era ilNapoli” sembra essere il primo su NewsGo.