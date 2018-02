ilfattoquotidiano

: Guida al lessico dei cinquestelle, da ‘grillini’ (2009) a ‘stellati’ (2018) - Cascavel47 : Guida al lessico dei cinquestelle, da ‘grillini’ (2009) a ‘stellati’ (2018) - silviabest77 : Guida al lessico dei cinquestelle, da ‘grillini’ (2009) a ‘stellati’ (2018) - erregi69 : Guida al lessico dei cinquestelle, da ‘grillini’ (2009) a ‘stellati’ (2018) -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) di Luigi Starace Questo video segna la fine lessicale del termine “grillino” legato alla Carta di Firenze, all’attivismo e alla funzione politica delle liste civiche 5 stelle, riconoscibili anche per le definizioni “amici di Beppe Grillo” et similaria. Dall’entrata in Parlamento gli eletti sono diventati lessicalmente “penta”: mentre i “” erano gli attivisti, i “penta” erano quelli nei Palazzi. Nel 2012 il logo è cambiato, in seguito il nome di Beppe Grillo è uscito dal simbolo: il cambio di lemma era dunque legittimato. C’erano anche variazioni chiasmatiche sul tema, come “portavoce” e “attivista pentastellato” ma la sostanza non cambiava: ci si divideva tra chi dentro e chi fuori le istituzioni, lavorava per cambiare l’Italia. Negli ultimi due ...