Graziano Rossi | Vale in sella fino 2020

MotoGp – Rinnovo Valentino Rossi - papà Graziano si sbilancia! : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro di Valentino Rossi. Nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di papà Graziano, intervistato da Radio Sportiva: “Perchè Valentino dovrebbe rinnovare con la Yamaha per una sola stagione? Se farà un altro contratto sarà di altre due stagioni secondo me, come ha sempre fatto in carriera, negli ultimi 3 anni Valentino è migliorato come ...

