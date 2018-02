google amp stories 

agi

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Proprio mentre Facebook penalizza gli editori, Google offre loro un nuovo strumento: le Amp Stories. Un'altra copia del formato inventato da Snapchat e importato da Instagram? Non proprio, anche se le similitudini sono molte. Mountain view lo ha lanciato, per ora in fase di test: è un modo di raccontare con immagini e brevi testi. Non è del tutto nuovo, ma nelle mani di Google potrebbe assumere tutt'altro peso. Ecco come funziona (e come potrebbe farlo in futuro). Che cosa sono le Amp Stories Per capire cosa sono le Amp Stories basta combinare le due parole che ne compongono il nome. “Stories” ormai è un termine popolare tra gli utenti di internet. Sono contenuti brevi, che combinano foto, video, adesivi digitali e brevi testi. A inventarli è stato Snapchat. Ma il formato è stato poi adottato da Facebook e Instagram, che hanno ...