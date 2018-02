Golf | European Tour 2018 | Matthieu Pavon vola in testa all’NBO Oman Open | Matteo

Golf - European Tour 2018 : Matteo Manassero è sesto dopo il primo giro dell’Oman Open. Paul Waring e Matthew Southgate davanti a tutti : Ottima partenza di Matteo Manassero nell’Oman Open, prova dello European Tour di Golf cominciata oggi sul percorso dell’Al Mouj Golf Course di Muscat. L’italiano si trova in sesta posizione dopo le prime diciotto buche, chiuse con 4 colpi sotto il par (72). È stato un buon giro quello del veneto, che dopo due birdie e un bogey nella prima parte ha cambiato passo con tre birdie consecutivi tra la 1 e la 3 (ha cominciato dalla ...

Golf - European Tour 2018 : Kiradech Aphibarnrat trionfa all’ISPS World Handa Super 6 di Perth. Andrea Pavan fuori al secondo turno : Kiradech Aphibarnrat ha trionfato nell’ISPS World Handa Super 6 di Perth. Il thailandese ha prevalso nell’ultima giornata, disputata con la formula del match-play, ovvero l’eliminazione diretta con incontro uno contro uno. Il giocatore asiatico ha iniziato il suo cammino al primo turno, battendo di una buca l’australiano Ben Eccles ed iniziando la scalata verso il trionfo. Al secondo turno è stato infatti il turno del ...

Golf - European Tour 2018 : Prom Meesawat al comando prima dei match play nell’ISPS Handa World Super 6 Perth. Bene Andrea Pavan! : Il circuito europeo è di scena in Australia per l’ISPS Handa World Super 6 di Perth (montepremi 1,75 milioni di dollari australiani). L’evento organizzato in coabitazione tra European Tour e PGA Tour of Australasia, prevede un epilogo con formula match play, in cui i primi 8 della leaderboard maturata al termine dei primi 3 canonici round avranno un bye in attesa degli avversari che usciranno dagli scontri diretti tra i restanti 16 ...

Golf - European Tour 2018 : Lee Westwood e Brett Rumford in vetta all’ISPS Handa World Super 6 Perth. Strepitoso Andrea Pavan - è in corsa per la vittoria : Un veterano e un habitué al comando dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Lake Karrinyup CC di Perth, in Australia. L’inglese Lee Westwood ha raggiunto in vetta l’australiano Brett Rumford, detentore del trofeo, giungendo al giro di boa con 8 colpi sotto il par. A Westwood è bastato un giro in 70 colpi (-2) per raggiungere Rumford, ...

Golf - European Tour 2018 : Brett Rumford comanda dopo la prima giornata dell’ISPS Handa World Super 6 : C’è Brett Rumford al comando dell’ISPS World Super 6, in programma sul Lake Karrinyup Course di Perth, in Australia. Il giocatore di casa è stato il migliore nella prima giornata, portandosi in testa alla classifica con un giro in 64, ben 8 sotto il par. Rumford ha disputato una prima parte straordinaria, con ben sette birdie tra la 10 e la 18. dopo i due bogey tra la 1 e la 3, poi, l’australiano si è rimesso in carreggiata ...

Golf - European Tour 2018 : Shubhankar Sharma vince il Maybank Championship. Strepitoso ultimo giro. Quinto Nino Bertasio! : Il Maybank Championship 2018 è andato a Shubhankar Sharma. È stato l’indiano a prevalere nella bagarre del quarto giro sul percorso del Saujana Golf Course di Kuala Lumpur, con una prestazione sensazionale. Sharma ha infatti chiuso l’ultima giornata in 62 colpi, ben 10 sotto il par, diventando ben presto irraggiungibile per tutti gli altri. Una rimonta che lo ha portato a guadagnare ben diciotto posizioni fino al titolo finale, il ...

Golf - European Tour 2018 : Frittelli e Campillo al comando del Maybank Malaysian Championship! Bertasio quinto e in piena corsa per la vittoria : Ancora un cambio di guardia al comando del Maybank Malaysian Championship, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Saujana G&CC a Kuala Lumpur. Al vertice ci sono ora il sudafricano Dylan Frittelli e lo spagnolo Jorge Campillo, che hanno completato il terzo giro in 66 colpi (-6) ed ora guidano la leaderboard a quota -15, preservando una lunghezza di vantaggio sulla coppia formata ...

Golf - European Tour 2018 : Chris Paisley in vetta al Maybank Championship prima dell’oscurità. Nino Bertasio 10° : Il primo giro del Maybank Championship è stato interrotto per oscurità nel finale, Sul Saujana Golf Course di Kuala Lumpur, la mancanza di luce ha rimandato la conclusione del primo round a domani. In pochi dovevano ancora completare il percorso; la maggior parte era già arrivata in clubhouse, con la classifica già delineata. In vetta al leaderboard c’è l’inglese Chris Paisley, che conferma il suo ottimo stato di forma (tre top5 con ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li la spunta su Rory McIlroy e vince l’Omega Dubai Desert Classic. 45esimi Bertasio e Molinari : Finale entusiasmante all’Omega Dubai Desert Classic. Il quarto giro sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti è stato un Tourbillon di emozioni, tra Haotong Li e Rory McIlroy. A spuntarla alla fine è stato il cinese, già in testa prima delle ultime diciotto buche, ma non senza difficoltà. A contendergli la vittoria fino all’ultimo è stato il nordirlandese, che partiva un colpo indietro: i due hanno giocato ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li scavalca Rory McIlroy in testa all’Omega Dubai Desert Classic. Edoardo Molinari tra i migliori 30 : Un cinese vola in testa all’Omega Dubai Desert Classic, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Course. Haotong Li ha piazzato un giro fantastico in 64 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con ben 8 birdie all’attivo, recuperando due posizioni e svettando al comando della leaderboard a quota -20. Alle sue spalle, però, resta minaccioso il ...

Golf - European Tour 2018 : secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic sospeso per nebbia e oscurità. Jamie Donaldson saldamente al comando : Il secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic, sul Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti, è stato interrotto per il sopraggiungere della nebbia a fine giornata e per la conseguente oscurità che ha reso impossibile proseguire il round. Molti giocatori stavano ancora completando le seconde diciotto buche, ma la maggior parte ha già terminato il giro. Tra questi Jamie Donaldson, rimasto al comando della classifica con una ...

Golf - European Tour 2018 : score bassi all’Omega Dubai Desert Classic. Comanda Jamie Donaldson - Edoardo Molinari 15° : È iniziato quest’oggi l’Omega Dubai Desert Classic, sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati. Nella prima giornata gli score sono stati molto bassi: il percorso ha offerto molto e i campioni presenti nel field ne hanno approfittato subito. In testa dopo diciotto buche troviamo Jamie Donaldson. Il gallese ha girato in 62 colpi, 10 sotto il par, trovando quattro birdie con un eagle nelle prime nove, ed altri cinque ...

Golf - European Tour. Sergio Garcia a caccia del bis nell’Omega Dubai Desert Classic. L’Italia punta in alto con ben sei atleti : L’European Tour 2018 resta negli Emirati Arabi per l’Omega Dubai Desert Classic (montepremi 3 milioni di dollari), in programma tra giovedì 25 e domenica 28 febbraio sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Club. Dopo il trionfo dell’inglese Tommy Fleetwood nell’Abu Dhabi HSBC Championship, i migliori interpreti del circuito europeo torneranno in scena per contendersi l’ambito trofeo, sollevato al cielo un anno ...

Golf - European Tour 2018 : Tommy Fleetwood concede il bis all’Abu Dhabi HSBC Championship. Matteo Manassero chiude 30° : Tommy Fleetwood si è aggiudicato l’Abu Dhabi HSBC Championship. Per il giocatore inglese si tratta di un bis: dodici mesi fa, infatti, aveva trionfato nell’edizione 2017 del torneo che si disputa sul Golf Course della capitale degli Emirati Arabi Uniti. È stata un’ultima giornata per cuori forti. In testa partivano l’inglese Ross Fisher e il belga Thomas Pieters. Il secondo si è subito chiamato fuori con i bogey alle ...