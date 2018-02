Giochi | Moioli oro nello snowboardcross

Moioli - lady snowboard : "Pronta per i Giochi ora so quanto valgo" : L'anno scorso ha vinto la Coppa del mondo e ora, grazie al successo di ieri a Feldberg, in Germania , l'ottavo della carriera, , guida la classifica di specialità, un'importante iniezione di fiducia ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Sono carica per i Giochi di Pyeongchang! Fortuna che non ho la ‘frenite'” : E’ una Michela Moioli lanciatissima quella che si sta proiettando alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, in Corea del Sud, nel miglior modo possibile. Nell’ultima settimana la nostra eroina dello Snowboardcross ha ottenuto il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo, sulle nevi di Cervinia, bissando il trionfo di Montafon (Austria) davanti al pubblico tricolore. Una giornata strepitosa per la 22enne di Alzano Lombardo ...