Gentiloni : senza maggioranza soluzione per governo si troverà : Roma, 16 feb. , askanews, 'E' evidente che se nessuno sarà autosufficiente si troverà la strada per un governo stabile'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a 'Otto e mezzo' su La7.

Gentiloni : rassicurare cittadini con presenza Forze Ordine : Roma, 15 feb. , askanews, - "Sappiamo tutti quanto abbiamo bisogno oggi di rassicurare i nostri cittadini con la presenza di vicinato delle Forze dell'Ordine". Lo ha detto il presidente del Consiglio ...

Gentiloni : rassicurare cittadini con presenza Forze Ordine : Roma, 15 feb. , askanews, 'Sappiamo tutti quanto abbiamo bisogno oggi di rassicurare i nostri cittadini con la presenza di vicinato delle Forze dell'Ordine'. Lo ha detto il presidente del Consiglio ...

Salvini : “Senza maggioranza si va al voto - no fiducia a Gentiloni” : Salvini: “Senza maggioranza si va al voto, no fiducia a Gentiloni” “Mi preparo a governare senza chiedere aiuto a Renzi e Di Maio” Continua a leggere L'articolo Salvini: “Senza maggioranza si va al voto, no fiducia a Gentiloni” sembra essere il primo su NewsGo.

Salvini : 'Senza maggioranza si va al voto - no alla fiducia a Gentiloni' : "Io conto che gli italiani consegnino a me e al centrodestra la possibilità di cambiare l'Italia . Mi preparo a governare senza chiedere aiuto a Renzi e Di Maio" . Lo ha detto Matteo Salvini ospite di ...

Berlusconi-Salvini - altre scintille. 'Senza maggioranze resta Gentiloni' : Il laeder di Forza Italia respinge la proposta di un ritorno alla leva militare suggerita dal segretario del Carroccio, al quale lancia una stoccata anche sulla chiusura delle moschee - Nuova ...

Sanremo 2018 - Fiorello : battuta su Paolo Gentiloni. E ne ha anche per Matteo Renzi - senza citarlo - : Questo Festival di Sanremo lo apre Fiorello , dopo l'irruzione a tempo record di un mitomane , prontamente allontanato. Un intervento poco politico, in piena campagna elettorale, ma nel quale un paio ...

ERDOGAN A ROMA/ Incontro con Gentiloni (senza stampa) e scontri a Castel Sant’Angelo : lunga udienza col Papa : ERDOGAN a ROMA, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. Polemiche contro la Turchia: scontri e proteste sit-in curdi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:08:00 GMT)

Gentiloni correrà nel collegio uninominale Roma 1 'Farò campagna senza smettere di essere premier' : 'Mi candido al centro di Roma - continua il premier - in una delle aree più belle e amate del mondo. L'area dei rioni storici del Centro e di quartieri che definiscono l'identità della città, da ...

Gentiloni alla Festa del Tricolore : non disperdere risultati ottenuti e investire su nostra identità senza paure : 'L'appeal dell'Italia che altri nel mondo ci riconoscono e ci invidiano deve essere il nostro elemento d'orgoglio. Non possiamo essere italiani riluttanti, non è modo aperto per affrontare le sfide ...

Gentiloni - il realismo senza chimere di Paolo il Calmo : 'Nun ce se crede...' : Il 'Nun ce se crede' è lui. Chi poteva immaginare che Paolo Gentiloni, quello che doveva essere il supplente, la fotocopia (sia pure caratterialmente diversa da Renzi) e il notaio, potesse risultare ...

Terremoto - Gentiloni : “Nei territori colpiti si torna a vivere - messe in campo misure senza precedenti” : “Io sono tranquillo sulle misure adottate per il Terremoto. Sono meno tranquillo sui ritardi e i tempi di realizzazione, sugli intoppi burocratici. Vi chiedo aiuto nel mettere in evidenza i tantissimi segnali di ripresa economica”: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in occasione della conferenza stampa di fine anno. “Mettiamo in luce i segnali di ripresa di vita. Non e’ solo un dovere di governo. ...

Gentiloni ringrazia Camera : manovra senza tasse - ora al Senato : Roma, 22 dic. (askanews) 'Camera approva la manovra. Incentivi per assumere giovani. Sostegno alle imprese che innovano. Anticipo della pensione per alcune categorie. Risorse per i contratti pubblici. ...

Berlusconi lancia Gentiloni : "Senza maggioranza governi lui". La politica fa già strategie post-voto : Dalle urne di primavera potrebbe non uscire alcun vincitore. Il timore aleggia da tempo nei corridoi dei palazzi della politica e già si studiano eventuali strategie per uscire...