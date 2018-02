Gentiloni | nuovo mandato? Se l' Italia chiama farò mio dovere

Meloni : 'Nuovo governo Gentiloni sarebbe colpo di Stato. Il fascismo è morto' : ... dato che sul fascismo esistono una serie di leggi, mi aspetto anche che mi mettano in galera, perché altrimenti si sta semplicemente impedendo ai partiti avversari di fare politica', ha dichiarato ...

BERLUSCONI/ “Gentiloni premier se non c’è maggioranza - poi nuovo voto”. Scontro con Salvini sulle moschee : Silvio BERLUSCONI, elezioni 2018: Scontro con Salvini su moschee e querela a Di Maio. "Gentiloni resta premier se non c'è maggioranza, poi si ritorna al voto"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Merkel e Gentiloni contro il nuovo protezionismo di Trump. E Macron : "Più tasse ai giganti hi tech" : Se pensiamo che l'accavallarsi di posizioni protezionistiche possa convivere con lo sviluppo dell'economia mondiale credo che sia un errore", ha detto. E ha quindi aggiunto: "Sono convinto che si può ...

Merkel e Gentiloni contro il nuovo protezionismo di Trump : «Dimenticate le lezioni della Storia» : Da Davos i leader attaccano le posizioni dell’amministrazione americana. La cancelliera: «L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo». Il premier italiano: «Si deve fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche»

Luiss : inaugurato il nuovo Anno Accademico. Presente anche Paolo Gentiloni Video : Occupazione, più attenzione verso le donne e le nuove generazioni e più investimenti nel Belpaese, in particolare per le regioni del sud Italia. Questi sono stati gli argomenti trattati ieri in occasione dell'inaugurazione del nuovo Anno Accademico alla Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo #Gentiloni. I presenti all'evento All'evento hAnno preso parte anche: ...

Luiss : inaugurato il nuovo Anno Accademico. Presente anche Paolo Gentiloni Video : ... economista statunitense, vincitore del Premio Nobel per l'Economia nel 2016, per "aver chiarito la comprensione delle relazioni tra gli effetti a breve e a lungo termine delle politiche economiche". ...

Congelato decreto Snam - ma Sindaco non ritira dimissioni - nuovo incontro con Gentiloni l'8 gennaio : L'Aquila - "Per il momento è Congelato il decreto che autorizzerebbe il via libera alla realizzazione della centrale di compressione Snam a Sulmona". Così il Sindaco della cittadina al termine dell'incontro a Palazzo Chigi per ribadire la contrarietà dei sindaci del centro Abruzzo al progetto di realizzare la centrale di compressione del metanodotto Brindisi-Manerbio proprio a Sulmona. La delegazione di primi ...

Paolo Gentiloni dice che un nuovo voto sullo ius soli avrebbe «archiviato» il tema per anni : Il presidente del Consiglio ha difeso la scelta di non mettere la fiducia sul voto in Senato per la nuova legge sulla cittadinanza The post Paolo Gentiloni dice che un nuovo voto sullo ius soli avrebbe «archiviato» il tema per anni appeared first on Il Post.

La commissione boomerang : Boschi di nuovo sulla graticola per Banca Etruria - il Pd renziano la blinda - Gentiloni silente : Proprio quando la commissione banche è alle sue ultime battute, insieme a tutta la legislatura, parte il boomerang: direzione Nazareno. Ma solo la cerchia renziana del Pd lo raccoglie, cercando il contrattacco per difendere sempre lei: Maria Elena Boschi. I non renziani tacciono. I ministri si defilano. Anche Paolo Gentiloni, a Bruxelles per il consiglio europeo, mantiene le distanze dal nuovo caso scoppiato intorno al sottosegretario ...