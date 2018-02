Gentiloni | larghe intese? Tema del dopo

E Gentiloni torna Dc : il Cav non è populista - ma niente larghe intese : Il suo impegno, quello di «portare il Paese alla fine della legislatura», lo ha compiuto. Paolo Gentiloni ha portato fino in fondo anche il ruolo che gli hanno dato, cucito addosso, di garante delle istituzioni. E adesso che il 4 marzo si avvicina, e il dibattito politico sollecita gli appetiti, quei panni cominciano a stargli stretti. Da uomo delle istituzioni a uomo delle rassicurazioni (politiche) il passo è ...

Gentiloni : no a larghe intese. Ma non chiude a Forza Italia : Il discorso da Davos: il Pd sarà il pilastro di una possibile coalizione Una coalizione con il centrodestra "non è nei nostri piani". Ma Berlusconi "non è un populista", al contrario dei suoi compagni ...

Elezioni - i mercati vogliono le larghe intese con Gentiloni ma il premier : “Al governo con Berlusconi? No” : L’uomo che i mercati vorrebbero alla guida di un governo di larghe intese è contrario alle larghe intese. “Un governo in coalizione con il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi? Per rispondere direttamente alla sua questione, no. Non sarei interessato”, ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervistato dalla Cnbc al World Economic Forum di Davos. Dopo Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, anche quello che è ...

Sergio Mattarella - il piano B dopo le elezioni : larghe intese con Berlusconi - Gentiloni e Grasso : C'è un piano segreto di Sergio Mattarella per il dopo elezioni che potrebbe permettere al Paese di non tornare alle urne anche nel caso in cui il voto del 4 marzo dovesse offrire al Quirinale uno ...

CONFERENZA STAMPA Gentiloni/ Diretta streaming video : "Larghe Intese dopo Elezioni? Io sono del Pd.." : CONFERENZA STAMPA Paolo GENTILONI: Diretta streaming video, il bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio. Elezioni 2018 e 'traghettamento'.