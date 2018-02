Gentiloni bacchetta Montezemolo & soci | Con Italo-Ntv si sono comportati da

huffingtonpost

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Con la tradizionale pacatezza, Paolohato Luca Cordero die gli altriitaliani di-Ntv per la cessione al fondo Usa Gip. "Forse avrebbero potuto esercitare un'ambizione maggiore, sicome una start-up... È buffo dirlo, grandissime imprese, la classe dirigente, capisco i fondi americani, però l'ambizione di un progetto europeo potevamo coltivarla anche noi italiani".Il presidente del Consiglio non ha voluto rispondere alla domanda se abbia sentito. Secondo"il gotha delle nostre imprese e della nostra finanza forse avrebbe potuto esercitare un'ambizione maggiore".Leggi anche:"Made in Italy e venduti all'estero"