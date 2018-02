Genoa-Inter | il video di Ballardini | ' Emozioniamoci | De Andrè? Ecco cosa penso'

Probabili formazioni / Genoa Inter : mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Genoa Inter: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A a Marassi(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Genoa - Ballardini : 'Con l'Inter dobbiamo emozionare i tifosi' : 'Vogliamo far emozionare il nostro pubblico'. Così Davide Ballardini alla vigilia della sfida con l'Inter. Un Genoa reduce da due vittorie consecutive in trasferta ma che dovrà fare i conti ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con l'Inter per ridare entusiasmo ai nostri tifosi» : GENOVA - "Siamo tutti molto concentrati sulla partita. Crediamo di esserci preparati bene. Non penso al mio traguardo delle 200 panchine in Serie A" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara ...

Inter - contro il Genoa out Icardi e Perisic : L'Inter domani in campo a Marassi contro il Genoa senza Icardi nè Perisic: il centravanti argentino e l'esterno croato non sono tra i convocati di Luciano Spalletti per la trasferta di campionato. ...

Genoa - Ballardini/ “L’Inter? Vogliamo metterli in difficoltà” : Genoa, parla Ballardini: “L’Inter? Vogliamo metterli in difficoltà”. Il tecnico del club rossonero ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro i nerazzurri di domani(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:02:00 GMT)

Inter : Perisic e Icardi ancora a parte - il Genoa è un miraggio : Salvo miracoli, Ivan Perisic e Mauro Icardi non prenderanno parte alla trasferta di domani contro il Genoa . Come riferisce Sky Sport , anche oggi i due calciatori si sono allenati a parte .

Probabili Formazioni Genoa – Inter - 25° giornata Serie A - 17/02/2018 : Genoa-Inter, anticipo della 25° giornata di Serie A, si disputerà allo Stadio Luigi Ferraris alle ore 20.45 del 17/02/2108. L’Inter di Luciano Spalletti, dopo cinque pareggi consecutivi, rivede la luce in fondo al tunnel. La vittoria con il Bologna della scorsa giornata, ha fatto rinsaldare la truppa nerazzurra. Il morale sembra essersi ristabilito ed ora cerca la continuità di vittorie. Il terzo posto consolidato, però, non deve far ...

Genoa : Ballardini - Inter? Ci faremo valere : GENOVA, 15 FEB - Ospite d'eccezione alla Casa delle Federazioni del Coni a Genova, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha tenuto una lezione ai giornalisti invitato dall' Ussi. Al termine l'...

Genoa-Inter - giornata speciale : ecco cosa hanno in mente i tifosi rossoblu : Si avvicina la giornata del campionato di Serie A, una patita di grande interesse metterà di fronte Genoa ed Inter in una partita molto importante per la classifica di entrambe. La squadra di Ballardini sta attraversando un momento veramente importante, nell’ultimo match successo in trasferta contro il Chievo grazie ad una rete nel finale di Laxalt, i nerazzurri sono tornati al successo contro il Bologna dopo un periodo di delusione. Sarà ...

Serie A Genoa - Ballardini teme l'Inter : «Ha giocatori straordinari» : GENOVA - " Il bilancio si fa alla fine, manca ancora tanto. l'Inter che affronteremo è una squadra con giocatori straordinari. Però il Genoa sta bene quindi cercheremo di metterli in difficoltà" . L'...