Genoa | Ballardini | emozioniamo i tifosi

Genoa - parla Ballardini : i “nuovi” assenti ed i recuperi dall’infermeria : Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Inter. A Marassi arriva un’avversaria molto impegnativa, determinata a proseguire la corsa Champions League. Dal canto suo il Genoa non si dà ovviamente per vinto. “Mi auguro che Genoa-Inter sia una partita che regali entusiasmo al nostro pubblico. Siamo tutti molto concentrati sulla partita. Crediamo di esserci preparati ...

Genoa - rinnovo Ballardini : Perinetti spiega perchè non è ancora arrivato : Nonostante una media punti da Champions League dal suo approdo in panchina, il rinnovo di Davide Ballardini non è ancora una priorità per il Genoa. Il ravennate dice di non pensarci, ma chiaramente è pronto a sedersi attorno ad un tavolo per parlare della sua permanenza in rossoblu. Ad oggi il suo futuro sembra più che mai incerto. Ciò che preoccupa i tifosi Genoani sono i precedenti, ovvero i mancati rinnovi dopo una salvezza in carrozza ed una ...

Genoa : Ballardini - Inter? Ci faremo valere : GENOVA, 15 FEB - Ospite d'eccezione alla Casa delle Federazioni del Coni a Genova, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha tenuto una lezione ai giornalisti invitato dall' Ussi. Al termine l'...

Serie A Genoa - Ballardini teme l'Inter : «Ha giocatori straordinari» : GENOVA - " Il bilancio si fa alla fine, manca ancora tanto. l'Inter che affronteremo è una squadra con giocatori straordinari. Però il Genoa sta bene quindi cercheremo di metterli in difficoltà" . L'...

Genoa - guai per Ballardini : le ultime dopo l’allenamento : Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante in campionato, la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo ed adesso si prepara ad affrontare l’Inter, in un match che può risultare chiave per la classifica. La squadra è tornato ad allenarsi agli ordini del mister e le ultime indiscrezioni non sono confortanti. In particolar modo out Veloso ed Izzo mentre non si è visto l’attaccante ...

Genoa - Ballardini : «Sono in debito con Pandev dai tempi della Lazio» : GENOVA - "I numeri sono belli e ci danno ragione , ci stiamo togliendo belle soddisfazioni". Davide Ballardini è raggiante a fine partita: il suo Genoa ha battuto 0-1 il Chievo conquistando altri tre ...

Genoa : Ballardini "Salvezza è lontana" : ROMA, 11 FEB - "Alla salvezza manca ancora un po': il nostro è un campionato difficilissimo, non permette di rilassarci mai". L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, anche dopo la vittoria di ...

Genoa - Ballardini soddisfatto dei suoi : “adesso il bel gioco! E sulle vittorie all’ultimo…” : Il tecnico del Genoa Ballardini, ha parlato a seguito della vittoria in trasferta del Grifone sul campo del Chievo Verona, sottolineando la bella striscia di risultati che ha la squadra dal suo arrivo in panchina. “Sono numeri belli, prestazioni che ci danno soddisfazione – ha dichiarato l’allenatore del Genoa a Sky Calcio Show – La qualità del gioco sta crescendo, come la personalità e l’attenzione, quindi sono davvero ...

Il Genoa ideale di Ballardini e un esempio da seguire : Un messaggio forte e chiaro alla squadra: guai a sottovalutare il Chievo Verona. Davide Ballardini ha già messo alle spalle il successo entusiasmante ottenuto all'Olimpico contro la Lazio, vuole che il suo Genoa dia un altro segnale importante al Bentegodi contro i gialloblu. Parola chiave: continuità Il tecnico dei grifoni teme tantissimo i clivensi e in settimana ha battuto ripetutamente sull'intensità. Il Genoa non può prescindere da un certo ...

Serie A - Ballardini : «Genoa - attenzione e umiltà» : GENOVA - Davide Ballardini , l'allenatore del Genoa , vola basso nonostante il momento sì della sua squadra: 'A Verona vogliamo dare continuità all'ultima prestazione, fatta di cose buone. Servirà ...

Genoa - il punto di Ballardini sulla sfida contro il Chievo Verona : Pandev e Laxalt stendono i biancocelesti Dove vedere Lazio-Genoa posticipo Serie A: diretta tv e live streaming Serie A: la lotta salvezza si riapre, ben sette squadre in sei punti. Chi rischia di ...