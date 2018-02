Gene Gnocchi mette nel mirino Salvini | Ha in testa qualcosa?

Elezioni - lo scontro Boschi-Biancofiore secondo Gene Gnocchi : “Ecco il comizio in Trentino” : “Cosa fa la Boschi in Trentino?”, inizia con questa domanda la copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì (La7) : “Te lo dico io cosa fa. Continua la sua campagna a suon di comizi sempre rigorosamente in tedesco. Va nelle malghe più sperdute”. E mostra un pezzo del presunto comizio… “E allora il centrodestra è corso ai ripari e le ha messo contro un pezzo da novanta: Michaela Biancofiore. Ti faccio vedere il ...

Elezioni - Gene Gnocchi : “Contro l’astensionismo ecco la scheda elettorale gratta e vinci” : Esilarante copertina a DiMartedì (La7), grazie alle gag surreali di Gene Gnocchi, che parla di Elezioni e astensionismo: “C’è un grosso problema che preoccupa tutti i politici: l’astensionismo. A un mese dal voto ci sono otto milioni di italiani ancora indecisi se andare a votare. Il ministero allora ha avuto un’idea geniale che dovrebbe scongiurare una volta per tutte il pericolo astensionismo. ecco le schede elettorali gratta e ...

Gene Gnocchi e le liste M5s : “Di Maio ha presentato i supercompetenti - si stanno tutti laureando al Cepu” : Gene Gnocchi nella sua copertina settimanale su DiMartedì, trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris, commenta, a suo modo, le liste presentate dai partiti in questi giorni. A partire da quella dei 5 stelle: “supercompetenti? Si stanno laureando al Cepu”. Ma non risparmia nemmeno la destra e il Pd. Così il manifesto della Lega diventa un esplicito invito a “non votare” Salvini L'articolo Gene Gnocchi e le liste ...

Gene Gnocchi / Il ritorno a diMartedì dopo le polemiche : Vauro lo difende - "Non devi scusarti!" : Gene Gnocchi torna a condurre la copertina di 'diMartedì' dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sul maiale di Gioria Meloni. Ma non fa riferimento a quanto accaduto...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:04:00 GMT)

I nuovi manifesti elettorali di Forza Italia e Pd secondo Gene Gnocchi : Un estratto della copertina di Gene Gnocchi per la puntata di Di Martedì andata in onda il 24 gennaio su La7.

Elezioni - Gene Gnocchi mostra i manifesti elettorali “più sinceri”. E Renzi dedica una canzone : “Mi tirano le pietre…” : Nella copertina satirica di DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, Gene Gnocchi ha mostrato i manifesti elettorali di questa campagna, ormai nel vivo. E poi ha dedicato una canzone a Renzi, con tanto di Karaoke L'articolo Elezioni, Gene Gnocchi mostra i manifesti elettorali “più sinceri”. E Renzi dedica una canzone: “Mi tirano le pietre…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Blitz notturno per Gene Gnocchi : 'Personaggio miserevole e vigliacco' Video : #Gene Gnocchi negli ultimi giorni è finito nell'occhio del ciclone per aver pronunciato una frase di dubbio gusto durante la trasmissione Di Martedì. Il comico ha paragonato una scrofa alla figura di Claretta Petacci, l'amante di Mussolini morta anch'essa fucilata a Giulino di Mezzegra. La frase ha scatenato l'indignazione di molte persone e personaggi pubblici. Il Blitz di Forza Nuova #Forza Nuova FN è un movimento politico italiano ...

‘Schiaffi e calci’ a Gene Gnocchi per una battuta - questo è il vero volto dei neofascisti ripuliti : Purtroppo la democrazia è viva e vegeta. Purtroppo per loro, dico. Perché fino a prova contraria in Italia la libertà di fare una battuta esiste ancora. Anche se la battuta è sgradevole, sbagliata e non fa ridere. Anche se è una battuta inqualificabile. Perché quella su Claretta Petacci rientra in questa categoria. La si può giudicare tale, si può condannare il suo autore, Gene Gnocchi, gli si può consigliare di godersi la meritata pensione. ...

Il nipote di Claretta Petacci : "Gene Gnocchi? La sua battuta mi ha disgustato. Potrei denunciarlo" : "Mia zia? Un esempio di amore eroico. Quando ho ascoltato la battuta di Gnocchi ho provato disgusto e amarezza. È un'azione perseguibile penalmente". Il nonno dell'avvocato Emilio Persichetti era il fratello di Giuseppina, madre di Claretta Petacci, l'amante di Benito Mussolini, fucilata con lui a Giulino di Mezzegra. In un'intervista rilasciata al Giornale, il nipote è intervenuto sulla polemica in merito alla battuta pronunciata ...

