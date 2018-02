Gattuso ha il Milan in pugno | fatica | testa | San Siro riconquistato E sono tutti con lui

Logico ed equilibrato : così cresce il Milan di Gattuso : Logico ed equilibrato: così cresce il Milan di Gattuso Logico ed equilibrato: così cresce il Milan di Gattuso Continua a leggere L'articolo Logico ed equilibrato: così cresce il Milan di Gattuso sembra essere il primo su NewsGo.

Milan - Gattuso/ “Sto vivendo un sogno”. E’ il nono risultato utile consecutivo per Ringhio : Milan, parla Gattuso: “risultato bugiardo, c’è grande partecipazione, sono tranquillo sul mio futuro”. Ha parlato il tecnico dei rossoneri al termine della vittoria in Europa(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:32:00 GMT)

Milan - una rinascita firmata Gattuso : solidità in difesa e un Cutrone letale : Qualcosa è cambiato in casa Milan. La grinta di Rino Gattuso ha portato una ventata di entusiasmo a Milanello. I risultati utili consecutivi sono nove, coppe comprese. Un cammino incredibile che ha ...

Logico ed equilibrato : così cresce il Milan di Gattuso : Rino ha rigenerato una squadra che sembrava alla deriva. E ora , con tanto di scuse, merita una riconferma

Milan - arriva il messaggio di Gattuso che riempie d’orgoglio i tifosi rossoneri : E’ stato un Milan combattivo e concreto quello uscito vincitore dalla partita col Ludogorets. I rossoneri hanno rifilato tre gol ai bulgari, mantenendo inviolata la propria rete, ipotecando il passaggio agli ottavi di finale. Il protagonista della partita è stato il ‘solito’ Patrick Cutrone, il quale ha sbloccato il risultato con un bel gol a fine prime tempo. Adesso il Milan potrà preparare la partita di ritorno con calma, concentrandosi sulla ...

Milan - Gattuso 'Tengo il risultato - non la prestazione'. Cutrone 'Grazie ai compagni' : RAZGRAD , BULGARIA, - Il Milan ipoteca il biglietto per gli ottavi di Europa League battendo per 3-0 in trasferta il Ludogorets . I rossoneri hanno avuto la meglio sui bulgari grazie alle reti di ...

Milan - Gattuso : 'Per me è un sogno - spero che duri il più a lungo possibile' : 'Per me è un sogno, spero che duri il più a lungo possibile'. Rino Gattuso non nasconde più l'ambizione di restare sulla panchina del Milan nella prossima stagione, ma non la considera la priorità in ...

Milan - i calciatori vogliono la conferma di Gattuso : sentite le parole di Bonaventura : Il Milan vince, convince a tratti, ma la cosa più importante è che la squadra di Gattuso sembra essere definitivamente ritrovata e sorridente. Un’emblematica dichiarazione del momento Milanista l’ha fatta nel post gara Bonaventura, il quale vuol proseguire il percorso intrapreso con Gattuso: “Ci auguriamo che non sia solo un traghettatore, il mister ha creato qualcosa di bello”, le sue parole a Sky sport sono davvero ...

Milan - Romagnoli : 'Momento molto positivo. Bonucci è un fenomeno'. Su Gattuso... : Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Ludogorets e Milan : 'Dopo il primo anno ho avuto un po' di difficoltà perché mi sono fatto male, ho avuto troppi infortuni. Non mi sono operato al menisco quest'...

Gattuso : 'Romagnoli tra i migliori difensori italiani. Futuro? Un onore allenare il Milan - spero duri a lungo' : L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha commentato a Sky Sport la vittoria sul campo del Ludogorets: ' Non parlerei di partita perfetta, potevamo giocare meglio, ma si sa che in Europa è difficile giocare, sono partite strane. Loro potevano crearci problemi,...

Milan - Gattuso : "Risultato un po' bugiardo - ma siamo in crescita" : Il 3-0 del suo Milan in casa del Ludogorets non inganni: Rino Gattuso è soddisfatto ma "non parlerei di partita perfetta, potevamo sviluppare meglio alcune situazioni", dice a Sky Sport nel post partita. "In Europa però le partite sono strane - analizza il tecnico rossonero -, tutto sommato possiamo tenerci stretto questo 3-0 anche se il risultato è un po' bugiardo, ora testa ...