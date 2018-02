“Francesco che fai con le capre?” Monte si è fatto beccare così | fan sotto choc Dopo la

Eva Henger a Striscia : “Francesco Monte non chiederà scusa perché non ha le palle” : “Canna-gate”, nuova puntata a Striscia la notizia. Venerdì 16 febbraio su Canale 5 Valerio Staffelli telefona a Eva Henger per chiederle se vuole fare pace con Francesco Monte, come emerso da un servizio di Mattino Cinque, che fa riferimento a quanto trasmesso da Le Iene. Eva Henger: “Francesco Monte ha fumato la marijuana dentro la […] L'articolo Eva Henger a Striscia: “Francesco Monte non chiederà scusa perché non ...

“Francesco Monte ritorna in Honduras”. Isola dei famosi - colpo di scena. Alessia Marcuzzi sgancia la bomba durante la diretta di martedì e - neanche a dirlo - i fan vanno in fibrillazione. La rivelazione : Potrebbe tornare sull’Isola! Ta-dan! La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e tutti sperano che sia la verità e non un’indiscrezione. Anche perché illudere le fan che per lui impazziscono è proprio una crudeltà. Aspettate, aspettate, aspettate. Di che stiamo parlando? Cioè di chi stiamo parlando? Di Francesco Monte. Ma dai! Esatto… Il bel Francesco potrebbe tornare in Honduras, vi rendete conto? Dunque, la notizia non è ancora ...

“Francesco Monte e la droga all’Isola - la verità” : Eva Henger è inarrestabile. Attesissima in studio - la ex naufraga rincara la dose. “Ma ti prendi la responsabilità di quello che dici” - la blocca più volte Alessia Marcuzzi : “Ho avuto una settimana difficile. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno preoccupati”. Così ...