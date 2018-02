Francesca Barra - debutto confuso in tv. Abolizione del ticket? Sì - anzi no. Le coperture? Scena muta. E attacca Minniti : Marco Minniti? È fuori dalla linea del Pd. Abolizione del ticket sanitario? Sì, anzi no, meglio una "rivisitazione". E dove si trovano le coperture? Scena muta. Il primo intervento dell'ex giornalista ...

Francesca Barra rivela il raptus politico di Matteo Renzi : 'Mi ha telefonato e mi ha detto che voleva candidarmi' : Della sua corsa nelle fila del Pd, Francesca Barra , torna a parlarne a Un giorno da pecora . E in radio rivela: 'La mia candidatura? Me l'ha proposta Matteo Renzi , che mi ha telefonato e mi ha detto:...

"Grasso chi?". Intervista a Francesca Barra - giornalista e candidata Pd - che subito attacca Leu : Quando Francesca Barra risponde al telefono la linea è estremamente disturbata. Il vento entra prepotentemente nella cornetta: "Scusi, la richiamo". Dieci minuti dopo ha il fiatone: "Mi sono fatta di corsa tutti i sassi". La giornalista è a Matera, nel pieno della campagna elettorale. Il suo sì a Matteo Renzi a candidarsi in uno dei due collegi uninominali della Camera in Basilicata ha fatto molto discutere. Il suo ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra nozze segrete a Las Vegas : nozze segrete a Las Vegas per Francesca barra e Claudio Santamaria, ma in estate le nozze vere saranno in Basilicata alla presenza anche dei figli. La giornalista indossava un abito bianco senza maniche, l’attore giacca scura e camicia bluette. Rose per il bouquet, come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale “Chi “. “Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La ...

Francesca Barra striglia Vittorio Feltri : "Vorrei chiedere a Vittorio Feltri e a chi la pensa come lui di vestire i nostri panni per almeno un'ora nella loro vita, di sedersi alla stessa scrivania di un collega, di svolgere le stesse mansioni,...

Francesca Barra risponde a Vittorio Feltri : Pregiudizio medievale - : Qualche settimana fa era stato Marco Travaglio a offrire un perfetto assist elettorale a Lucia Annibali ; stavolta è Vittorio Feltri a fare lo stesso, ma con Francesca Barra . In un editoriale , il ...

