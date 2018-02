Forza Italia e Lega | promesse impossibili fino a 310 miliardi

Berlusconi : "Ho il miglior candidato premier per Forza Italia" : Silvio Berlusconi rompe il ghiaccio nello studio di Porta a Porta con una battuta: ' Quante campagne elettorali ho fatto? Non lo so, ho perso il conto, non sono mai stato forte in matematica... '. Il ...

Berlusconi : Ho il miglior candidato premier per Forza Italia : Silvio Berlusconi rompe il ghiaccio nello studio di Porta a Porta con una battuta: "Quante campagne elettorali ho fatto? Non lo so, ho perso il conto, non sono mai stato forte in matematica...". Il Cav, durante la registrazione della puntata, svela (ma solo in parte) il suo asso nella manica: "Il candidato premier del centrodestra? Voglio aspettare che mi dia il suo ok. È il migliore possibile. Penso che sarò ...

Forza Italia contro Roma : "Le province piemontesi penalizzate nella ripartizione dei fondi" : Piemonte penalizzato: su 400 milioni stanziati da Roma per le province Italiane, ne riceverà solo 23. E questo, nonostante sia la seconda regione per numero di comuni e chilometri di strade. L'allarme ...

Restituzioni M5s - Travaglio vs Richetti (Pd) : “Candidate 29 indagati - più di Forza Italia. E date lezioni?”. “Parli come Rocco Casalino” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna. La miccia del dibattito è il caso sulle mancate Restituzioni, che ha travolto il M5s, vicenda sulla quale Richetti è tranchant: “Il problema qui è aver assistito per 5 anni a persone che davano lezioni sull’onestà, loro requisito fondamentale, e scoprire che ...

Italia - Pil trim4 leggermente sotto attese - pesa minor Forza consumi : La crescita dell'economia Italiana ha registrato un rallentamento inatteso nell'ultima parte del 2017.

Riforma pensioni/ In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 14 febbraio. In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Marcello Dell'Utri esce dal carcere. L'ex senatore di Forza Italia in ospedale : L'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, esce dal carcere di Rebibbia a Roma per farsi curare in ospedale. Lo riporta un articolo pubblicato sul quotidiano il Tempo.Pochi giorni fa il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta di sospensione della pena, ma ora Dell'Utri affetto da una grave cardiopatia, dal diabete, dal glaucoma a entrambi gli occhi e da un tumore alla prostata.

[Il retroscena] L'incubo di Berlusconi è il sorpasso di Salvini : Forza Italia è avanti - ma la Lega è quasi pari nel numero degli eletti : Sul futuro non c'è certezza, ma il leader di Forza Italia che si è visto ospite di Bianca Berlinguer non sembra un uomo prossimo alla resa o al pensionamento: "Quando sono sceso in politica avevo ...

Giorgia Meloni : 'Silvio Berlusconi indichi chiaramente il nome del candidato premier di Forza Italia' : I sondaggi languono. Certo, Forza Italia cresce di giorno in giorno e di settimana in settimana. Ma l'effetto-Berlusconi, finora, è stato molto limitato. Il partito prende lo 0,2-0,3 a settimana. Che ...

Elezioni - la candidata di Forza Italia all’estero telefona agli expat in Usa. Polemica sui social : “Ma chi le ha dato il mio numero?” : Stati Uniti, 9 febbraio, squilla il telefono. La chiamata arriva dal numero 1-800-790-4974. Rispondi e parte un messaggio automatico di 48 secondi, lo stesso che ci si ritrova in segreteria nel caso di chiamata persa. “Mi senti? Sono Francesca Alderisi, anche se probabilmente mi conoscerai come Francesca, avendomi vista per tanti anni in televisione in Sportello Italia e Cara Francesca, due programmi che hanno raccontato le vostre ...

Licia Ronzulli - parla la donna più vicina a Berlusconi : liste - governo e Lega? Ecco tutti i segreti di Forza Italia : Da mesi è la donna di Forza Italia più vicina a Silvio Berlusconi. Lo segue ovunque in questa campagna elettorale, in un continuo andirivieni tra Arcore e Palazzo Grazioli e tra tv, radio e giornali. ...

Sondaggio Mentana - Forza Italia vola e il Pd crolla : Matteo Renzi sotto al 23% : Come ogni lunedì, puntuale come una sentenza, ecco il Sondaggio di Enrico Mentana realizzato dall'istituto Emg-Acqua per il TgLa7. Il primo dato è che continua il crollo verticale del Pd , che lascia ...

Elezioni - polemiche in Forza Italia a Reggio Calabria. Marcianò : 'incredulo per la non candidatura di Nicolò' : Cito per dovere di cronaca l'unico personaggio politico reggino che ha tutelato le candidature del proprio territorio nei vari collegi ovvero Giuseppe Scopelliti,uomo forte del PDL . Concludo ...