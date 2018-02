FORMIGONI ASSOLTO/ "Mi candido per rifare il centro popolare - cattolico e riformista" : Assoluzione piena per l'ex presidente della Lombardia "perché il fatto non sussiste" nell'inchiesta sulla discarica di amianto di Cappella Cantone (Bergamo). La lettera di ROBERTO FORMIGONI(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 06:03:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: rimborsi M5s, la farsa degli onesti apre la strada alla dittatura, di L. XiIL LODO SCALFARI-MINNITI/ Renzi in Europa, governo del Presidente e ri-voto nel 2019, di N. Berti