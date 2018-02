FOGGIA | VICEPRESIDE AGGREDITO Arresti domiciliari per il genitore che picchiò il prof

FOGGIA - aggredì il vicepreside : L'uomo, con precedenti penali, dovrà rispondere di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni gravi -

FOGGIA - arrestato l'uomo che aggredì un vicepreside : Sono scattate le manette per l'uomo che lo scorso 10 febbraio ha aggredito il vicepreside dell'istituito scolastico Murialdo di Foggia. L'uomo, un 38enne pregiudicato, agì in questo modo violento come reazione al rimprovero che il vicepreside avrebbe rivolto al figlio il giorno prima. Dopo essersi recato a scuola e aver cercato il docente, alla presenza di personale scolastico e alcuni studenti, lo aveva aggredito con calci e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora FOGGIA : vicepreside aggredito - arrestato padre dello studente (16 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Foggia, vicepreside aggredito, arrestato il padre dello studente. Guardia di Finanza contro le bollette di 28 giorni. (16 febbraio 2018)(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:55:00 GMT)

FOGGIA - arrestato genitore che ha aggredito il vicepreside dopo rimprovero a studente : Gli agenti di polizia hanno arrestato il presunto responsabile dell’aggressione al vicepreside della scuola media Murialdo di Foggia avvenuta all’interno dell’istituto scolastico il 10 febbraio scorso. Il vicepreside venne aggredito, riportando lesioni guaribili in 30 giorni, dal genitore di un alunno che il docente aveva rimproverato il giorno prima. L’uomo, con precedenti penali, di 38 anni, dovrà rispondere di violenza e minaccia a pubblico ...

Arrestato il padre che aggredì il vicepreside a FOGGIA : "Violenza e minaccia a pubblico ufficiale" : Si tratta di un 38enne con precedenti penali. L'aggressione sabato scorso nella scuola secondaria di I grado 'Murialdo' di Foggia. Il professore ha subito traumi al volto e all'addome guaribili in 30 giorni

FOGGIA : si scusa il genitore che ha aggredito il vicepreside a scuola : Foggia: si scusa il genitore che ha aggredito il vicepreside a scuola Attraverso il suo avvocato, l'uomo che ha picchiato il professore fa sapere di essere pentito e di voler chiedere scusa a tutti. L'aggressore è il padre di uno degli alunni dell'istituto che era stato rimproverato il giorno prima ...

Fisco - sequestrati 32 mln a società vicine a ex vicepresidente FOGGIA - : Ruggiero Curci, agli arresti domiciliari, è accusato di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici". Per l'accusa avrebbe ricevuto in nero 1,7 milioni di euro dagli amministratori di alcune ...