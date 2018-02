Foggia | ecco il segreto di Stroppa

Serie B : punti d'oro per Ascoli - Pro Vercelli e Foggia - ecco i mister a rischio Video : Con le gare Cesena-Ternana, in programma oggi 4 febbraio e Virtus Entella-Spezia, posticipo serale di lunedì, si chiudera' la ventiquattresima giornata del #campionato di Serie B. In coda vittorie pesanti Tra i risultati più eclatanti spiccano la vittoria per 4-0 dell'Empoli sul Palermo e, in chiave salvezza le vittorie in trasferta di Pro Vercelli, Ascoli e quelle interne di Brescia e Foggia [Video]. Continua a sorprendere il ruolino di marcia ...

Serie B : ecco come giocheranno Parma - Foggia - Carpi e Avellino - dopo il mercato Video : Chiuso il mercato [Video] invernale 2018, oggi 2 febbraio è tempo di primi bilanci per le formazioni del campionato di Serie B. come al solito, sara' poi il campo da gioco l'unico e infallibile giudice che premiera' o meno le scelte operate dai club. Ma, almeno sulla carta, si possono esprimere pareri oggettivi sulle squadre che hanno messo a segno i maggiori colpi, meritando l'oscar del mercato. Al Parma, l'oscar del mercato E' il caso del ...

Calciomercato Benevento - importante annuncio di Foggia : “ecco cosa faremo da qui al 31” : Calciomercato Benevento – Intervenuto ai microfoni di ‘Rmc Sport’, il dirigente del Benevento, Pasquale Foggia, ha fatto un importante annuncio in merito al mercato dei campani: “Mancano tre giorni, qualcosa potremmo anche fare. Vediamo, siamo qui. Soddisfatto? Non perché viviamo un momento difficile di classifica, ma abbiamo una proprietà forte che vuole fare grandi cose. A prescindere dal reparto, se ci saranno ...

Caso Foggia - ecco tutti i nomi di calciatori ed allenatori coinvolti ed a rischio squalifica : ansia per Parma - Benevento e Bari! [FOTO] : 1/11 De Zerbi - 15.050 euro (Foto LaPresse/Spada) ...

Calciomercato Foggia - ecco il portiere : è fatta per Andries Noppert [VIDEO] : Calciomercato Foggia – Il Foggia deve fare i conti con situazioni extra-calcistiche, arrestato infatti il presidente Fedele Sannella. Nel frattempo continuano le mosse di mercato, nelle ultime ore chiusa una trattativa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Luca Nember sta perfezionando l’arrivo di Andries Noppert, portiere olandese del Nac Breda, si tratta di un classe 1994 che ha militato a lungo ...

Calciomercato Foggia - il nuovo acquisto è in città : ecco Daoud Bousbiba : Calciomercato Foggia – Dopo l’importante campagna acquisti il Foggia non ha risposto in modo positivo, sconfitta casalinga contro il Pescara e situazione sempre più difficile, la dirigenza ha deciso di dare ancora fiducia al tecnico Stroppa nonostante i risultati. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato, è arrivato in città il nuovo acquisto Daoud Bousbiba, nella giornata di oggi prevista la firma del contratto, ...

Panchina Foggia - ecco la decisione sul tecnico Stroppa : Panchina Foggia – Il Foggia è stato grande protagonista sul mercato, tanti colpi che hanno rinforzato notevolmente la rosa. I risultati non si sono visti in campo, in particolar modo non è andata giù l’ultima sconfitta casalinga contro il Pescara. La posizione del tecnico Stroppa nell’immediato post-partita è stata subito delicata, la dirigenza ha fatto alcune valutazioni e si è presa alcune ore di riflessione, la decisione è ...

Movimento 5 Stelle : ecco i nomi dei candidati parlamentari in provincia di Foggia : Verranno pubblicati qui, tra le 21 e le 22, i nomi dei candidati esponenti del M5S della provincia di Foggia. Persone: Luigi Di Maio Argomenti: elezioni politiche 2018 Movimento cinque Stelle Tweet

Calciomercato Ternana - si guarda in casa Foggia : ecco l’obiettivo : Calciomercato Ternana – La Ternana si candida ad essere protagonista nella seconda parte di stagione del campionato di Serie B con l’intenzione di raggiungere la salvezza dopo un inizio veramente difficile. Negli ultimi giorni è stato piazzato sul mercato un colpo veramente importante con l’arrivo dell’attaccante Piovaccari ma non sembra di certo finita. Adesso le attenzioni sono rivolte in difesa, si guarda con ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Serie B - mercato : Frosinone - Foggia e Pro Vercelli sugli scudi - ecco l'Avellino Video : In Serie B, come era nelle previsioni, la giornata di oggi 15 gennaio, ha fatto registrare molte trattative, alcune delle quali si sono risolte definitivamente. E' la settimana dove tutto può accadere, in quanto il torneo cadetto ripartira' con le gare della 22a giornata in calendario il 20/21 gennaio. Chi continua a meravigliare per gli affari portati a termine è il Foggia che anche oggi ha ufficializzato l'acquisto, a titolo temporaneo con ...

Calciomercato Foggia - ecco la rivoluzione : altri colpi per Stroppa - come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Tarolli (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Calciomercato Foggia - assalto a Calaiò : ecco la risposta dell’attaccante del Parma : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dalla sconfitta nella gara del campionato di Serie B contro il Frosinone, la squadra di Stroppa comunque sembra in ripresa ed in piena lotta per la salvezza. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importante mossa che però non è andata a buon fine. Secondo quanto riporta Gazzamercato.it, tentativo del Foggia per l’attaccante ...