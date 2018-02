: #News Florida,veglia per vittime:mai più armi - CybFeed : #News Florida,veglia per vittime:mai più armi - NotizieIN : Florida,veglia per vittime:mai più armi -

Centinaia di persone partecipano allaper ledella strage nel liceo Douglas di Parkland,in, dove un ex alunno,il 19enne Nikolas Cruz, ha ucciso 17 persone tra studenti e docenti. "Mai più" è lo slogan intonato mentre il presidente Trump, nel suo discorso dopo la strage, ha enfatizzato la necessità di rendere le scuole più sicure piuttosto che una stretta sulla vendita di. Durante laa Parkland sono stati lanciati in cielo 17 palloncini, uno per ogni vittima.(Di venerdì 16 febbraio 2018)