Florida | polizia | Cruz ha sparato in 5 classi per 3 minuti

swissinfo.ch

: #UltimOra Sparatoria in una scuola in #Florida. Secondo la polizia ci sono diverse vittime. Non e' stato ancora pre… - SkyTG24 : #UltimOra Sparatoria in una scuola in #Florida. Secondo la polizia ci sono diverse vittime. Non e' stato ancora pre… - MediasetTgcom24 : Strage Florida,polizia:nessun legame tra Cruz e suprematisti bianchi #Florida - cristalaltea : RT @MediasetTgcom24: Strage Florida,polizia:nessun legame tra Cruz e suprematisti bianchi #Florida -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...