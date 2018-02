Florida | Cruz | “È stata colpa dei demoni” Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s

Strage della scuola in Florida - confessa Nikolas Cruz. E dopo il massacro è andato da McDonald's : L'Fbi ha confermato di essere stata allertata a settembre scorso per un messaggio postato su YouTube in cui un utente che usava il nome 'Nikolas Cruz' aveva scritto: "Voglio diventare un professionista dei massacri nelle scuole". In una dichiarazione, il Bureau assicura di avere compiuto "controlli su database e altre verifiche" ma di non essere riuscito a identificare la persona che aveva fatto il post. Trump: "Atto di terribile violenza, odio ...

Florida : polizia - Cruz ha sparato in 5 classi per 3 minuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Florida : Cruz in aula - 'in carcere senza cauzione' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Strage Florida : chi è Nikolas Cruz - il killer del liceo di Parkland - : Il 19enne autore della sparatoria nella scuola da cui era stato cacciato è accusato di 17 omicidi premeditati. In passato è stato in cura per problemi psichiatrici e avrebbe fatto parte di un gruppo ...

Florida : Cruz - allarme anti-incendio per fare più morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Chi è Nikolas Cruz - il killer della Florida : sui suoi social un bersaglio crivellato di colpi e la scritta "terapia di gruppo - qualche volta funziona" : Un bersaglio da tiro crivellato di colpi e sotto la scritta "terapia di gruppo, qualche volta funziona": così Nikolas Cruz guardava al futuro. Come sempre, dopo una strage e l'ennesimo atto di tale portata dove il sangue scorre fra i corridoi delle scuole americane, sono i social network a raccontarci per primi chi era e a cosa ambiva l'assassino. Gli stessi social che, scandagliati dagli investigatori, vengono definiti come ...