Firenze | ricostruita la cella di Nelson Mandela | in lacrime la nipote di Madiba “Entrare

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Lunga 2,59 metri e larga 2,3. Un secchio per i bisogni. Un tappeto in terra per dormire. È stata inaugurata il 14 febbraio a, davanti alForum, una ricostruzione delladove il prigioniero 46664, alias, fu tenuto per 18 dei suoi 27 anni di prigionia nel carcere di Robben Island, al largo del Sudafrica. IlMemorial, così si chiama l’opera visitabile 24 ore su 24, è il primo di una serie di omaggi chededicherà nel 2018 a, suo cittadino onorario dal 1985, nel centenario della sua nascita. All’inaugurazione c’era anche la primadel Premio Nobel per la Pace, Ndileka. Occhiali da sole e una folta chioma di treccine grigie raccolte sul capo, la donna ha avuto un lungo momento di commozione, quando il sindaco diDario Nardella (Pd) ha scoperto l’opera sfilando una grande ...