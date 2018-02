Firenze | pugno in faccia durante una lite Ultime notizie | 41enne in coma | fermato

Firenze .Pugno al volto - 41enne in coma : 14.59 Un 41enne è in coma per un pugno ricevuto da un 40enne in strada, a Firenze. Secondo quanto ricostruito dalla polizia sulla base delle immagini delle telecamere presenti sul luogo, i due si sono spintonati,poi il 40enne ha sferrato il pugno al volto del 41enne e se ne è andato lasciandolo a terra privo di sensi. Al momento della lite c'era anche una donna che è stata rintracciata. Il 40enne poi è tornato sul posto e fingendosi un ...

Firenze choc - 41enne in coma dopo un pugno in faccia. L'aggressore : 'Non ricordo - ero ubriaco' : choc a Firenze per un tragico caso di cronaca. Un uomo di 41 anni, italiano, è ricoverato in coma all'ospedale di Careggi dopo essere stato aggredito questa notte in piazza Santa Trinita, nel centro storico cittadino. Le sue condizioni ...