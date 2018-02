Firenze Nei negozi medio-grandi prescritti i fasciatoi per bimbi

Firenze. 1.600 lampade a Led già installate nei cinque quartieri della città : Risparmio energetico di oltre il 50% nelle strade in cui sono stati installati i nuovi led. È questo il bilancio

Attacco hacker a Pd Firenze/ AnonPlus pubblica dati di Renzi e Nardella : ecco il metodo usato nei ‘leaks’ : Attacco hacker al Pd di Firenze: il gruppo AnonPlus mette online i dati di Matteo Renzi di quando era sindaco. Nomi, indirizzi, num. telefono e dati sensibili: minaccia o avvertimento?(pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:20:00 GMT)

Gentiloni nei listini - per Boschi solo collegio a Firenze : Renzi al lavoro sulle liste - Padoan correrà per il Pd : Mettere in salvo Paolo Gentiloni, spedire Maria Elena Boschi alla prova dei voti. Pier Carlo Padoan candidato forse in un collegio a Roma, ma è solo un'ipotesi iniziale. Dal risiko delle candidature abbozzato sulla scrivania di Matteo Renzi al Nazareno spuntano questi criteri di massima: il premier candidato in vari listini proporzionali, nel Lazio, Piemonte, Puglia e forse anche altre due regioni fino al massimo di 5 consentito dal ...

Firenze. Partito nei quartieri il nuovo servizio di Polizia di comunità : La Polizia municipale e i quartieri hanno mappato tutta Firenze suddividendola in 37 zone in ognuna delle quali saranno stabiliti dei security point, punti di stazionamento periodico dove gli agenti di Polizia Municipale saranno presenti per raccogliere segnalazioni, esigenze e…Continua a leggere →

Renzi si rintana nella sua Firenze Collegi sicuri solo al giglio magico Nei sondaggi il Pd va sempre più giù : Partito Democratico 23,1%. Liberi e Uguali 7,5%. L'ultimo sondaggio dell'istituto Ixè è perfino ancora più negativo per Matteo Renzi di quanto già non fossero gli ultimi dati usciti la scorsa settimana. A questo punto al Nazareno stanno studiando tutte le contromisure del caso Segui su affaritaliani.it

Stupro di Firenze - le americane sono nei guai? Possibile ribaltone - i dettagli Video : La vicenda dei #Carabinieri accusati da due studentesse americane di #Stupro ha segnato le pagine della cronaca per diversi giorni quest'estate, sia perché il fatto è avvenuto appena qualche giorno dopo il famoso caso dello Stupro di Rimini, sia perché in questo caso si trattava di militari. Lungo interrogatorio difronte al giudice Le due ragazze americane, di 19 e 21 anni, sono state richiamate a Firenze per un #interrogatorio di fronte al ...