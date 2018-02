Final 8 Coppa Italia | Milano-Cantù 87-105

Pallamano - Coppa Italia 2018 : definite le semiFinali - al Bolzano il big match con il Fasano : Si è aperta quest’oggi l’edizione 2018 della Coppa Italia di Pallamano maschile, che al Pala SanGiacomo di Conversano ha visto disputarsi quattro quarti di finale molto intensi e ricchi di spettacolo, a partire dal big match che ha visto di fronte Bolzano e Fasano, grandi favorite nella lotta scudetto. A spuntarla sono stati gli altoatesini campioni d’Italia in carica, al termine di una sfida tiratissima fino alla fine, dove a ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : impresa Cantù - Milano eliminata : Clamoroso a Firenze, dove Cantù batte Milano 105-87 nel quarto di Finale delle Final Eight di Coppa Italia e si qualifica per la semiFinale. Al Mandela Forum di Firenze, l'EA7 ha pagato a caro prezzo ...

Brescia-Virtus Bologna live - ultimo quarto di Finale di Coppa Italia : ... per Brozovic e Perisic l'ennesima prestazione deludente Inter-Bologna 2-1: i nerazzurri tornano al successo grazie alle reti di Eder e Karamoh , Video e gol, Inter-Bologna diretta tv e streaming, ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semiFinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

Basket - quarti Final Eight Coppa Italia : Milano-Cantù 87-105. E' Smith show : Milano-Cantù 87-105 , 18-28, 38-57; 63-80, Clamorosissimo al Mandela Forum di Firenze: Milano, come già era successo ieri a Venezia e Avellino, esce dalla Coppa Italia , e si tratta delle prime tre in ...

Al via la Final8 di Coppa Italia con i Quarti di Finale : Tutte le gare odierne saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.pallamano.tv . Share this on WhatsApp

Brescia Virtus Bologna/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia) : diretta Brescia Virtus Bologna, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Firenze. Bell'incrocio nei quarti di Coppa Italia, una sfida incerta nella sua previsione(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:45:00 GMT)

Dalle Final Eight di Coppa Italia al numero 1 di Federer : : non solo Olimpiadi su Eurosport : A proposito di Roger, vincendo il suo quarto di Finale contro l'olandese Robin Haase, rinnoverebbe ancora una volta la storia del tennis da più vecchio numero 1 al mondo... Cinque anni e 109 giorni ...

Olimpia Milano Cantù/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia) : diretta Olimpia Milano Cantù: Streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per le Final Eight di Coppa Italia. Storia e tradizione nel quarto di finale a Firenze(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 06:27:00 GMT)

Basket - Coppa Italia 2018 oggi (venerdì 16 febbraio) : programma - orari e tv dei quarti di Finale. Il programma completo : Dopo le grandi sorprese della prima giornata, continuano le Final Eight di Coppa Italia 2018 con gli altri due quarti di finale in programma. Le eliminazioni di Avellino e Venezia, rispettivamente contro Cremona e Torino, fanno capire che può davvero succedere di tutto e che i pronostici iniziali possono essere completamente ribaltati. oggi si comincia con il derby tra Milano e Cantù. L’Olimpia, a questo punto, diventa la super favorita ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Final Four : calendario - date - programma - orari e tv. Show a Bologna : Nel weekend del 17-18 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si assegnerà il secondo trofeo stagionale. Quattro squadre si daranno battaglia per alzare al cielo l’ambito trofeo. Conegliano parte con i favori del pronostico, Novara proverà a contrastarla, Busto Arsizio e Monza sono le due outsider. Sabato spazio alle semiFinali che vedranno il confronto tra le Pantere e le ...

Basket - Coppa Italia Rich non basta ad Avellino - in semiFinale va Cremona : FIRENZE - Cremona è la prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia di Basket scattata al 'Nelson Mandela forum' di Firenze. La formazione di Meo Sacchetti ha battuto , 89-82, , a sorpresa, ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino elimina Venezia ai quarti di Finale! : Un primo quarto da sogno per entrare tra le magnifiche quattro: la FIAT Torino ha superato il primo turno delle Final Eight di Coppa Italia di Basket 2018 eliminando con il punteggio di 72-60 l’Umana Reyer Venezia. Se il primo quarto, per la formazione piemontese, è stato un sogno, per Venezia si è presto trasformato in un autentico incubo. Solo quattro punti realizzati al cospetto dei 21 messi a segno da Torino, un parziale che ha ...

DIRETTA / Venezia Torino (risultato Finale 60-72) : rinascita Fiat - è semiFinale! (Coppa Italia) : DIRETTA Venezia Torino: risultato finale 60-72. La Fiat rinasce in Coppa Italia, battendo la Reyer e guadagnando la semifinale. Sabato l'Auxilium giocherà contro la Vanoli Cremona(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:29:00 GMT)