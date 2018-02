FIFA | Infantino cambia il calciomercato

FIFA - rivoluzione Infantino : via la finestra mercato di gennaio : ...lui stesso al quotidiano sportivo francese 'L'Equipè precisando che il suo piano prevede 'undici punti indispensabili' che devono essere analizzati 'affinché venga garantita l'integrità del mondo del ...

Infantino coccola Buffon : “Se smette viene alla FIFA” : Infantino coccola Buffon: “Se smette viene alla Fifa” Il presidente è anche tornato sull’eliminazione dell’Italia dai prossimo Mondiali: “Sono triste, mi viene quasi da piangere” Continua a leggere L'articolo Infantino coccola Buffon: “Se smette viene alla Fifa” sembra essere il primo su NewsGo.

Var al Mondiale di Russia 2018? Il presidente FIFA Infantino : "fiducioso e ottimista" : ... penso che il mondo scoprirà quest'estate un Paese accogliente e che vuole celebrare il più grande evento, non solo sportivo, ma sociale in assoluto come la Coppa del mondo'.

FIFA - Infantino : 'Un Mondiale senza Italia è tragico' : ROMA - 'Da Italiano un Mondiale senza Italia è tragico. Bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare, riformare per riportare l' Italia sul tetto del mondo anche nel calcio'. Con queste parole Gianni ...

