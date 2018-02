Feriti a Bologna negli scontri tra agenti e antagonisti

A Bologna cariche e scontri antagonisti-agenti : 5 i Feriti : Bologna , 16 feb. , askanews, - Durante le cariche per sgomberare piazza Galvani a Bologna dai collettivi antifascisti e dai centri sociali, cinque persone sono rimaste ferite nel primo pomeriggio.Tra ...

Scontri a Bologna - sgomberato un presidio di antagonisti : Feriti 4 studenti e un poliziotto : Tensione e Scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall’intervento delle forze dell’ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza, con una serie di cariche, ...

Bologna - scontri tra polizia e collettivi : 6 Feriti : Bologna, 16 feb. (AdnKronos) – scontri a Bologna tra la polizia e gli attivisti dei centri sociali, che stamani hanno cercato di occupare piazza Galvani dove questa sera alle 19.30 è previsto l’arrivo del segretario nazionale di Forza nuova Roberto Fiore, per impedire il comizio. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno allontanato i manifestanti, che volevano occupare la piazza per impedire l’iniziativa al grido “oggi è ...