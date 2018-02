FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI Tapiro Striscia la Notizia | anche Selvaggia

FEDERICA PANICUCCI - ‘agguato’ in strada. Striscia colpisce duro. Prima la figuraccia delle parolacce fuori onda - poi per la conduttrice un’altra umiliazione : Ancora una volta è ”Striscia la notizia” a mettere nei guai una star grazie al temutissimo ”fuori onda”. Protagonista della figuraccia la bella Federica Panicucci: martedì 14 febbraio va in onda Mattino Cinque su Canale 5, con i due conduttori, Francesco Vecchi, giornalista, impegnato sul fronte news e la bionda conduttrice. Vecchi sta conducendo in studio un dibattito sulle contestazioni a Giorgia Meloni, a ...

Striscia - Tapiro d'oro a FEDERICA PANICUCCI e Francesco Vecchi : Due piccioni con una fava. Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricevono un Tapiro d'oro a testa per il clamoroso fuori onda trasmesso ieri nel Tg satirico di Antonio Ricci, in...

Tapiro per FEDERICA PANICUCCI e Francesco Vecchi / Striscia la Notizia : la tipica conseguenza della sfuriata : Tapiro di Striscia la Notizia per Federica Panicucci e Francesco Vecchi; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:37:00 GMT)

FEDERICA PANICUCCI insulta Francesco Vecchi - poi le scuse : Capita anche ai migliori di cadere in basso qualche volta, ma bisogna sempre rialzarsi e avere l’umiltà di chiedere scusa se necessario. Federica Panicucci sarebbe la protagonista al negativo della triste vicenda capitata dietro le quinte di Mattino Cinque, programma da lei condotto ogni mattina nella seconda parte. La prima parte viene invece condotta dal giornalista Francesco Vecchi e spesso si occupa di politica e temi della quotidianità. ...

FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO - LE SCUSE/ Video - dopo gli insulti a Mattino 5 la tregua : ma il web non perdona : FEDERICA PANICUCCI contro FRANCESCO Vecchi: a Striscia la Notizia, è stato mandato in onda un fuori onda della conduttrice, inferocita contro il suo collega a Mattino Cinque.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:12:00 GMT)

FEDERICA PANICUCCI insulta Francesco Vecchi/ Video - in chiusura di punta a Mattino 5... : Federica Panicucci contro Francesco Vecchi: a Striscia la Notizia, è stato mandato in onda un fuori onda della conduttrice, inferocita contro il suo collega a Mattino Cinque.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:29:00 GMT)

FEDERICA PANICUCCI a Mattino Cinque : “chiedo scusa a Francesco Vecchi” : Dopo i pesantissimi fuori onda trasmessi da Striscia La Notizia, Federica Panicucci a Mattino Cinque si scusa pubblicamente con il collega Francesco Vecchi Pace fatta tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Dopo la messa in onda a Striscia La Notizia dei fuori onda al vetriolo della conduttrice di Mattino Cinque verso il collega, la Panicucci ha pubblicamente chiesto scusa: “sono umana, mi arrabbio“. Federica Panicucci chiede ...

FEDERICA PANICUCCI - ira e insulti in studio contro Francesco Vecchi : Francesco Vecchi sfora di qualche minuto, rubando tempo e spazio a Federica Panicucci , e la conduttrice di ' Mattino 5 ' va su tutte le furie. A rivelare il clamoroso fuori onda, in cui la Panicucci ...

Striscia - FEDERICA PANICUCCI e il fuori-onda contro il collega a Mattino 5 : 'Testa di ca..o...' : Clima infuocato dietro le quinte di Mattino Cinque. Striscia La Notizia mostra un fuori onda che inchioda Federica Panicucci. La bionda conduttrice di Mediaset ha inveito contro il suo collega ...

FEDERICA PANICUCCI nella bufera dopo il fuori onda. Poi - in diretta - a Mattino 5… Dopo le parolacce e gli insulti intercettati da Striscia in camerino - la conduttrice non ha scelta. Apre la puntata e - dal centro dello studio - ‘affronta’ il collega. Che reagisce così : Ha fatto, ovviamente, scalpore, il fuori onda di Federica Panicucci mandato in onda nell’ultima puntata di Striscia la notizia. Ha fatto scalpore perché la conduttrice di Mattino 5, che in tv vediamo sempre composta, perfetta, con i suoi tacchi a spillo e i suoi tubini dai colori sgargianti, ha davvero perso le staffe. Chiaramente Federica non immaginava che il suo sfogo sarebbe stato poi ascoltato da milioni di italiani, quindi si ...

FEDERICA PANICUCCI si scusa con Vecchi : «Sono umana. Ho sbagliato» : Francesco Vecchi e Federica Panicucci Dopo il servizio di ieri sera di Striscia la Notizia, che l’ha beccata inviperita e furibonda nei confronti del collega Francesco Vecchi, colpevole di dilungarsi troppo nel suo spazio a Mattino Cinque, questa mattina Federica Panicucci si è scusata pubblicamente con lui, che ha ammesso di esserci rimasto decisamente male. “Perdonami Vecchi, perdonami, perdonami! Ieri sera a Striscia la Notizia ...

FEDERICA PANICUCCI insulta il collega Francesco Vecchi in un fuorionda e scoppia la polemica : Federica Panicucci è l'ultimo bersaglio al centro dei fuorionda raccolti da Striscia la Notizia. La conduttrice di Mattino 5 è stata registrata mentre insultava il collega Francesco Vecchi, colpevole di dilungarsi troppo nello spazio da lui condotto. "A me non me ne frega un c..., deve chiudere. Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua", si ascolta nell'audio mandato in onda dal tg satirico. Vecchi, nel ...

FEDERICA PANICUCCI insulta il collega Francesco Vecchi : dopo il fuorionda di Striscia - le scuse in diretta tv : Federica Panicucci è finita nel mirino di Striscia la notizia che ha trasmesso un suo fuorionda molto poco rispettoso di Francesco Vecchi, collega con cui conduce Mattino Cinque. Nel video si sente una conversazione...

FEDERICA PANICUCCI - ira e insulti in studio contro Francesco Vecchi : Francesco Vecchi sfora di qualche minuto, rubando tempo e spazio a Federica Panicucci , e la conduttrice di ' Mattino 5 ' va su tutte le furie. A rivelare il clamoroso fuori onda, in cui la Panicucci ...