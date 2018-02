Federica Panicucci | ‘agguato’ in strada Striscia colpisce duro Prima la figuraccia

caffeinamagazine

: Federica Panicucci insulta il collega poi si scusa in diretta - Corriere : Federica Panicucci insulta il collega poi si scusa in diretta - davidemaggio : Striscia la Notizia, fuori onda di Federica Panicucci contro Francesco Vecchi: «Cretino, a settembre sarai a casa… - StefanoGuerrera : La falsità di Federica Panicucci mi lascia senza parole. Sono sconvolto. -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Ancora una volta è ”la notizia” a mettere nei guai una star grazie al temutissimo ”fuori onda”. Protagonista dellala bella: martedì 14 febbraio va in onda Mattino Cinque su Canale 5, con i due conduttori, Francesco Vecchi, giornalista, impegnato sul fronte news e la bionda conduttrice. Vecchi sta conducendo in studio un dibattito sulle contestazioni a Giorgia Meloni, a Livorno e, come si dice in gergo ‘sfora’. Lei chiede la linea alla regia. Ma lui sta ancora concludendo. ”Ma ragazzi, ragazzi non chiudono più? Ma ragazzi, non chiudono… Ma so’ scemi? Non mi rispondono nemmeno dalla regia… Che m*rde! Ma cosa fanno? A me non frega un ca*zo, deve chiudere”. Queste le prime parole dellachemanda in onda. Ma non è finita. Continua: ”Guarda che è veramente ...