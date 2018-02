Federer senza età | battuto un record storico

Tennis - Federer - lacrime e imprese senza tempo : I se e i ma legati ai diversi periodi storici di questo sport e ai vari protagonisti che si sono succeduti nel tempo devono arrendersi di fronte all'incedere impetuoso di un ragazzo trentaseienne che ...

Tennis : Roger Federer - l’artista della racchetta ed il n.1 sui social. Essere personaggio senza eccessi : Roger Federer continua a dipingere Tennis sui campi da gioco come se il tempo si fosse fermato. E’ questa la sensazione nell’assistere all’ennesimo trionfo del campione svizzero a Melbourne, valso il 20° titolo del Grande Slam (primo uomo a riuscirci) ed il 6° sigillo nel major australiano. Numeri a cui potrebbero seguirne altri, per rafforzare la nomea di un campione senza macchia che, da una parte all’altra del mondo, ...

Roger FEDERER batte Marin Cilic e TRIONFA AGLI AUSTRALIAN OPEN: è il 20 slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? Vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"

Tennis - semifinale Federer-Chung - primo duello senza età : Next Gen, la scheda di Hyeon Chung guarda lontano Tennis I risultati in diretta Sorrisi carismatici e braccia allargate come un messia benedicente, sua santità Federer è sempre al centro del mondo. Stamattina sarà in campo per la 14ª semifinale nel Major degli antipodi e la 43ª in carriera, accompagnato dall'aura magica del favorito, lanciato verso la sesta vittoria agli Australian Open e ...

Tennis - Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 gennaio). Federer - Djokovic e Del Potro avanti senza problemi. Esultano Fognini e Sonego : Seconda giornata per quanto riguarda il primo Grand Slam stagionale di Tennis, l’Australian Open. Sul cemento Australiano è andata in scena la parte bassa del tabellone maschile, che comprende praticamente tutti i protagonisti annunciati (tralasciando Rafa Nadal, in campo ieri) per quanto riguarda la vittoria finale. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni di questo martedì 16 gennaio. Esordio senza patemi per il vincitore uscente ...

Australian Open - Roger Federer : “Una pazza avventura - da Campione in carica”. Rafa Nadal : “Prima volta senza tornei”. Djokovic : “Tento il nuovo servizio” : Domani scatterà l’Australian Open, primo Slam della stagione di tennis. Temperature bollenti sul cemento di Melbourne, alla vigilia hanno parlato i grandi favoriti. Roger Federer: “E’ meraviglioso ed eccitante tornare a Melbourne dove l’anno scorso il mio percorso è stato una favola. Una pazza avventura. Ed è bello presentarsi da Campione in carica, ormai credo di avere l’esperienza per gestire la situazione nel ...