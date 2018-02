Federer | a Rotterdam l' ultimo capolavoro | batte Haase e torna numero 1 del mondo

Torneo Rotterdam - Roger Federer torna numero 1 al Mondo a 36 anni : ... 5 anni e 107 giorni dopo l'ultima volta, battendo l'olandese Robin Haase nei quarti del Torneo di Rotterdam, ha scalzato dal trono Atp Rafa Nadal, tornando numero 1 al Mondo. Nessuno ci era mai ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Roger Federer vola in semifinale e torna n.1 del mondo. Sconfitto Robin Haase in tre set : Doveva essere l’appuntamento con la storia e così è stato: Roger Federer conquista la semifinale dell’ATP di Rotterdam e torna in vetta al ranking mondiale, sconfiggendo l’olandese Robin Haase (n.42 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-1 6-1 in 1 ora e 20 minuti di partita. Dopo un set con troppa tensione, lo svizzero ha alzato i giri del suo motore e per l’avversario non c’è stato più niente da fare. Con questo ...

LIVE Roger Federer-Philipp Kohlschreiber - ATP 500 Rotterdam : cronaca e risultato in tempo reale - primo set vinto dallo svizzero : 1, WC, Roger FEDERER PHILIPP Kohlschreiber 7-6, 8, 1-1* Secondo turno ATP 500 Rotterdam 20.46 Due ottime risposte di Roger Federer e 15-30 20.45 L'elvetico porta a casa il game. 1-1 20.44 Game ...

Tennis - Rotterdam : esordio vincente per Federer - Seppi batte Zverev : Rotterdam - Debutto senza problemi per Roger Federer nell'ABN AMRO World Tennis Tournament', torneo Atp 500 con un montepremi pari 1.862.925 euro in corso sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Lo ...

Tennis - ATP Rotterdam : Federer facile agli ottavi - Bemelmans ko 6-1 - 6-2 : Federer a caccia di un numero 1 da record Federer vuole tornare numero 1 del mondo per la prima volta dopo cinque anni. Roger, che ha lasciato la vetta della classifica ATP il 4 ottobre 2012, vede ...

Atp Rotterdam - Federer debutta oggi con Bemelmans. Con tre vittorie tornerà numero uno ATP : Federer è quindi, ancora una volta, a un passo dalla storia di questo sport. Notizie sul tema Roger Federer giocherà l'Atp di Rotterdam. Parte la caccia al n. 1 del ranking Australian Open, le ...