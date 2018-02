Fatturazione A Mese Solare | Aumenti In Vista Per I Clienti Tre Italia

Fatturazione A Mese Solare : Nessun Aumento Per I Clienti Postemobile : Postemobile torna alla Fatturazione mensile (al posto di quella a 28 giorni). Non ci sarà Nessun Aumento per i Clienti Fatturazione Mensile Postemobile Postemobile: Fatturazione mensile dal 5 aprile senza rincari. Anche Postemobile, come gli altri operatori italiani, si adegua alla legge 172/2017 che obbliga gli operatori telefonici a tornare alla Fatturazione mensile dopo un periodo nel quale la tariffazione è […]

Fatturazione A Mese Solare : Nessun Aumento Per I Clienti Wind : Wind torna alla Fatturazione mensile (al posto di quella a 28 giorni). Non ci sarà Nessun Aumento per i Clienti Fatturazione Mensile Wind Wind: dal 5 aprile aumentano le tariffe ma si riducono i rinnovi. Ecco i dettagli. Interessanti novità arrivano per tutti i Clienti Wind. A partire dal 5 Aprile 2018, come da disposizione di legge, […]